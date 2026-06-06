Bilmekaniker

Bara, Afrim / Maskinreparatörsjobb / Härryda
2026-06-06


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Vi söker en erfaren och engagerad bilmekaniker.
Tjänsten innebär att du självständigt genomför service, reparationer och felsökningar på personbilar av alla bilmärken gamla som nya.
Vi söker dig som har erfarenhet och som klarar det mesta såsom kamremsbyte, växellådsbyte, motorbyte, göra felsökningar mm och har goda kunskaper inom bilmekanik.
Tjänsten avser heltid.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06
E-post: afrim.bara@telia.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Bara, Afrim

Arbetsplats
Twins bil & plt

Jobbnummer
9950994

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