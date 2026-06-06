Bilmekaniker
Bara, Afrim / Maskinreparatörsjobb / Härryda Visa alla maskinreparatörsjobb i Härryda
2026-06-06
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bara, Afrim i Härryda
, Partille
eller i hela Sverige
Vi söker en erfaren och engagerad bilmekaniker.
Tjänsten innebär att du självständigt genomför service, reparationer och felsökningar på personbilar av alla bilmärken gamla som nya.
Vi söker dig som har erfarenhet och som klarar det mesta såsom kamremsbyte, växellådsbyte, motorbyte, göra felsökningar mm och har goda kunskaper inom bilmekanik.
Tjänsten avser heltid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06
E-post: afrim.bara@telia.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bara, Afrim Arbetsplats
Twins bil & plt Jobbnummer
9950994