Bilmekaniker
Bilhuset Sverige Group AB / Maskinreparatörsjobb / Strängnäs Visa alla maskinreparatörsjobb i Strängnäs
2026-06-04
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Vi söker en duktig bilmekaniker till vårt team i Strängnäs! 🚗
Är du en engagerad och självgående mekaniker som brinner för bilar och vill utvecklas i en växande verksamhet?
Vi på Bilhuset Sverige Group AB söker nu en erfaren bilmekaniker till vår moderna verkstad i Strängnäs. Vi arbetar med alla bilmärken och erbjuder en varierad arbetsdag med service, felsökning och reparationer.
Vi söker dig som:
✔️ Har erfarenhet som bilmekaniker
✔️ Är noggrann och ansvarstagande
✔️ Kan arbeta självständigt och i team
✔️ Har B-körkort
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
mail
E-post: info@expressverkstad.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "bilmek". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bilhuset Sverige Group AB
(org.nr 556978-5610)
Mästarvägen 2 (visa karta
)
645 41 STRÄNGNÄS Kontakt
Vladimir Savic dado@bilhusetsverige.se 0769497759 Jobbnummer
9948970