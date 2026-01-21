bilmekaniker
Skyline Taxi AB är ett företag som är verksamt inom bil-service, reparation, och däckbyte.
Kunderna är framförallt yrkestrafik inom taxi, men enstaka privata kunder förekommer också.
Just nu söker vi en bilmekaniker som vill hjälpa oss med arbetet i verkstaden.
Tjänsten som bilmekaniker på Skyline Taxi AB innebär arbeta med moderna bilar från årsmodell 2015 och nyare. De märken som du främst kommer arbeta med är Mercedes & Toyota. I arbetsuppgifterna ingår allt från service, reparationer och felsökningar till att byta däck. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
E-post: skylinetaxiab1@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skyline Taxi AB
