Maskinreparatörsjobb / Malmö
2025-11-07


Är du en noggrann, serviceinriktad och tekniskt kunnig person som trivs med att arbeta med bilar? Då kan du vara den vi letar efter! Vi söker en bilmekaniker till vår moderna verkstad. Du kommer att arbeta med felsökning, reparationer och service av både personbilar och transportfordon.
Vi erbjuder en trygg anställning, bra arbetsmiljö, kontinuerlig kompetensutveckling och möjligheten att arbeta med den senaste tekniken inom fordonsbranschen.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07
Via E-mail
E-post: chaudharyhuzaifa902@gmail.com

