Bilmekaniker
Ehtisham, Huzaifa / Maskinreparatörsjobb / Malmö Visa alla maskinreparatörsjobb i Malmö
2025-11-07
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ehtisham, Huzaifa i Malmö
Är du en noggrann, serviceinriktad och tekniskt kunnig person som trivs med att arbeta med bilar? Då kan du vara den vi letar efter! Vi söker en bilmekaniker till vår moderna verkstad. Du kommer att arbeta med felsökning, reparationer och service av både personbilar och transportfordon.
Vi erbjuder en trygg anställning, bra arbetsmiljö, kontinuerlig kompetensutveckling och möjligheten att arbeta med den senaste tekniken inom fordonsbranschen.
Välkommen med din ansökan Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07
Via E-mail
E-post: chaudharyhuzaifa902@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ehtisham, Huzaifa
Sjöblads Väg 15 Lgh 1403 (visa karta
)
213 70 MALMÖ Arbetsplats
Ehtisham Huzaifa Jobbnummer
9595029