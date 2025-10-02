Bilmekaniker
BNA Bilcenter AB / Maskinreparatörsjobb / Österåker
2025-10-02
, Sigtuna
, Upplands Väsby
, Vallentuna
, Täby
eller i hela Sverige
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vi söker mekaniker till vår anläggning i Åkersberga!
Är du en engagerad och driven fordonsmekaniker som vill arbeta med välkända bilmärken i en modern verkstadsmiljö? Då kan detta vara jobbet för dig!
Dina arbetsuppgifter kommer att inkludera:
Servicearbeten
Felsökning
Reparationer
Däckskiften, hjulinställningar, kalibrering m.m.Publiceringsdatum2025-10-02Profil
Vi söker dig som har en fordonsutbildning eller motsvarande yrkeserfarenhet. Du är positiv, lösningsorienterad och har ett genuint intresse för teknik och fordon. Du gillar att lära dig nya saker och har lätt för att samarbeta.Kvalifikationer
Fordonsutbildning eller erfarenhet som bedöms likvärdig
B-körkort
Meriterande:
Erfarenhet av fordonsel
Tidigare arbete med verkstadsprogramÖvrig information
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag om rätt person hittas - vänta därför inte med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-01
E-post: baron@bnabilcenter.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Mekaniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bna Bilcenter AB
(org.nr 556795-4168)
Rallarvägen 13 (visa karta
)
184 26 ÅKERSBERGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9538010