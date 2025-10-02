Bilmekaniker

BNA Bilcenter AB / Maskinreparatörsjobb / Österåker
2025-10-02


Vi söker mekaniker till vår anläggning i Åkersberga!
Är du en engagerad och driven fordonsmekaniker som vill arbeta med välkända bilmärken i en modern verkstadsmiljö? Då kan detta vara jobbet för dig!
Dina arbetsuppgifter kommer att inkludera:
Servicearbeten

Felsökning

Reparationer

Däckskiften, hjulinställningar, kalibrering m.m.

Publiceringsdatum
2025-10-02

Profil
Vi söker dig som har en fordonsutbildning eller motsvarande yrkeserfarenhet. Du är positiv, lösningsorienterad och har ett genuint intresse för teknik och fordon. Du gillar att lära dig nya saker och har lätt för att samarbeta.

Kvalifikationer
Fordonsutbildning eller erfarenhet som bedöms likvärdig

B-körkort

Meriterande:
Erfarenhet av fordonsel

Tidigare arbete med verkstadsprogram

Övrig information
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag om rätt person hittas - vänta därför inte med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-01
E-post: baron@bnabilcenter.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Mekaniker".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Bna Bilcenter AB (org.nr 556795-4168)
Rallarvägen 13 (visa karta)
184 26  ÅKERSBERGA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9538010

