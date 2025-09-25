Bilmekaniker
2025-09-25
, Kävlinge
, Höör
, Lund
, Svalöv
**Omedelbar anställning**
• *Sök endast om du har erfarenhet**
Vi söker nu två drivna mekaniker till vår verkstad i Eslöv. Vi tror att du som söker är tekniskt kunnig, kommunikativ och du är självfallet stolt i ditt yrkesutövande. När du arbetar som bilmekaniker hos oss ska du ha ett gott sinne för affärer och förstå vikten av att sätta kunden och service i första rummet.
Tjänsten innebär service, reparationer och felsökningar på personbilar, lätta lastbilar av de flesta märkena.
Du är flexibel och strukturerad i ditt arbete samtidigt som du är ansvarsfull och ser utmaningar som ett naturligt steg i karriären. Du är socialt utåtriktad, har samarbetsförmåga och kan även arbeta under tidspress. Du har lätt för att ta till dig nya instruktioner och vi ser det som en självklarhet att du har ett starkt bil-intresse och har känsla för service.
Tjänsten är en heltidstjänst. Vi tillämpar sex månaders provanställning och därefter tillsvidareanställning samt individuell lönesättning. Urval och intervjuer sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: kvarngatan@mekonomenbilverkstad.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eslövs Bilproffs AB
(org.nr 559164-8000)
Kvarngatan 35 (visa karta
)
241 38 ESLÖV Jobbnummer
9526758