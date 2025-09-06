Bilmekaniker
2025-09-06
Vi söker bilmekaniker som har ett stort intresse av bilar och yrket
Vi driver bilverkstad i samarbete med AD Bilverkstad.
Tjänsten är en heltidstjänst. Vi tillämpar sex månaders provanställning och därefter tillsvidareanställning samt individuell lönesättning. Urval och intervjuer sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Car Recond är sedan 40 år verksamma inom bilservice och bilvård i Göteborg. Vi utför service, reparation, tvätt, polering, rekonditionering och lackbehandling av nya och begagnade person- och transportbilar. Våra kunder är auktoriserade bilhandlare. Vi utför även tjänster för privatkunder. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-09
E-post: jouni@car-recond.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AJR Car Recond Sverige AB
(org.nr 556728-5738), https://car-recond.se/
421 31 VÄSTRA FRÖLUNDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Jouni Räty jouni@car-recond.se 0737427451 Jobbnummer
