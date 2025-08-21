Bilmekaniker
2025-08-21
Om jobbet
Vi söker nu en driven och nyfiken mekaniker till vår verkstad (omgående)
Vi tror att du som söker är tekniskt kunnig, kommunikativ och du är självfallet stolt i ditt yrkesutövande.
När du arbetar som bilmekaniker hos oss ska du ha ett gott sinne för affärer och förstå vikten av att sätta kunden och service i första rummet, även ha förmågan att skapa långsiktiga kundrelationer.
Tjänsten innebär service, reparationer och felsökningar på personbilar, lätta lastbilar av de flesta märkena samt försäljning av däck mm..
För att vara aktuell för rollen ser vi att du har:
• Ett brinnande teknik- och fordonsmekaniskt intresse
• God administrativ förmåga och datorvana
• Goda kommunikativa egenskaper
• Ett gott kundbemötande
Du är flexibel och strukturerad i ditt arbete samtidigt som du är ansvarsfull och ser utmaningar som ett naturligt steg i karriären. Du är socialt utåtriktad, har samarbetsförmåga och kan även arbeta under tidspress. Du har lätt för att ta till dig nya instruktioner och vi ser det som en självklarhet att du har ett starkt bilintresse och har känsla för service. Minst B körkort är ett krav.
Tjänsten är en heltidstjänst. Vi tillämpar sex månaders provanställning och därefter tillsvidareanställning.
Urval och intervjuer sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-20
E-post: info@bilcenteroskarshamn.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bilcenter i Oskarshamn AB
(org.nr 556964-0872)
Södra Fabriksgatan 27
)
572 36 OSKARSHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9470164