Bilmekaniker - skadereparatör - L&L Bilskade & Mek AB
2025-11-13
L&L Bilskade & Mek AB är ett växande företag i Flen som arbetar med service, mekaniska reparationer, bilskador, plåt- och lackarbeten. Vi strävar efter hög kvalitet, professionellt bemötande och snabb service till våra kunder.

Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som kan arbeta brett inom fordonsservice och skadereparation. Du kommer att arbeta med:
Mekaniska reparationer och felsökning
Service och underhåll av personbilar
Reparation av plåtskador
Förberedande arbete inför lackering
Lackering av bilar
Demontering och montering av bilkomponenter
Arbete i verkstadsmiljö tillsammans med erfarna kollegorKvalifikationer
Vi söker dig som:
Har erfarenhet som bilmekaniker
Har kunskap inom reparation av bilskador i plåt och lack
Har erfarenhet av lackering av bilar (meriterande)
Kan arbeta självständigt och ta ansvar
Är noggrann, positiv och serviceinriktad
Har B-körkort (meriterande)
Vi erbjuder
Trygg anställning i ett etablerat företag
Bra arbetsmiljö och trevliga kollegor
Möjlighet att utvecklas inom både mekanik, plåt och lack
Konkurrenskraftiga villkor Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: alsattamllbilskademek@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare L&L Bilskade & Mek AB
(org.nr 559369-3244)
Bolmängsgatan 1 (visa karta
)
642 32 FLEN Kontakt
Mohammad Nour Al Sattam alsattamLLbilskademek@gmail.com Jobbnummer
9604309