Bilmekaniker - Norrköping
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Maskinreparatörsjobb / Norrköping Visa alla maskinreparatörsjobb i Norrköping
2026-07-04
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Vi söker nu en bilmekaniker till Bilbyter i Norrköping!Publiceringsdatum2026-07-04Om företaget
Bilbyter är en etablerad aktör inom bilbranschen med fokus på kvalitet, service och kundnöjdhet. Företaget erbjuder försäljning och service av flera välkända bilmärken och arbetar med modern teknik i en professionell verkstadsmiljö. Hos Bilbyter blir du en del av ett engagerat team där samarbete, utveckling och tekniskt kunnande står i centrum.Om tjänsten
Som bilmekaniker hos Bilbyter kommer du att arbeta med service, felsökning och reparation av personbilar med hjälp av modern diagnosutrustning och den senaste tekniken inom fordonsbranschen. Du blir en viktig del av verkstaden och bidrar med både erfarenhet och teknisk kompetens i det dagliga arbetet.
I rollen ingår bland annat:
Service och reparation av personbilar
Avancerad felsökning och diagnostik
Förebyggande underhåll och kvalitetskontroller
Arbete med modern verkstadsutrustning
Stöd och samarbete med kollegor i verkstaden
Vi söker dig som
Du har ett stort intresse för fordon, teknik och mekaniskt arbete. Du är självgående, lösningsorienterad och trivs med att arbeta både självständigt och i team. Vi ser gärna att du har:
Flera års erfarenhet som bilmekaniker
Fordonsteknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet
Kunskap inom felsökning och diagnostik
B-körkort
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Erfarenhet av modern fordonsteknikÖvrig information
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Elliot Sahlstrand på elliot.sahlstrand@kraftsam.se
.I denna rekrytering samarbetar Bilbyter med Kraftsam Rekrytering och Bemanning. Externa rekryteringsbolag och säljare undanbedes vänligen men bestämt.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207)
Malmgatan 21 (visa karta
)
602 23 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bilbyter Jobbnummer
9992622