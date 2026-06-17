Billingsdalsskolan söker lärare till åk 4-6
Skövde kommun, Avdelning grundskola / Grundskollärarjobb / Skövde Visa alla grundskollärarjobb i Skövde
2026-06-17
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skövde kommun, Avdelning grundskola i Skövde
I rollen blir du en del av Sektor barn och utbildning. Hos oss står barnens och ungdomarnas utveckling i fokus. Vi arbetar med utbildning från förskola till gymnasieskola och vi strävar efter en pedagogisk helhetssyn från 1 till 20 år. Du ser digitala verktyg som en naturlig del i av din arbetsvardag. Vi är säkra på att du nyttjar digitaliseringen för att tillgängliggöra undervisningen och att du är nyfiken på hur detta kan gagna barns och elevers lärande. Du har tillgång till digitala verktyg i undervisningen och har ett nära samarbete i ett kollegialt lärande.
Som medarbetare i Skövde kommun är du en viktig spelare i ett lag som varje dag, året om levererar tjänster och service till våra kunder. Det är i mötet med våra kunder som värdet av vårt arbete uppstår. Vi tror på innovation, delaktighet och ett engagerat ledarskap. Vi tror också på att varje medarbetare har drivkraften och förmågan att förbättra verksamheten och en vilja att utvecklas i sitt yrke. Vi satsar på dig som medarbetare och erbjuder därför förmånliga pensionsvillkor, friskvårdsbidrag samt flera friskvårdsaktiviteter och erbjudanden. Och det bästa av allt. Vi har plats för fler.
Skövde kommuns organisation är stor och innehåller allt från omsorg, stöd och utbildning för våra medborgare till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Arbetet kan se lite olika ut beroende på vilken verksamhet vi arbetar i men alla representerar samma arbetsgivare, Skövde kommun.
Vi är öppna och lyhörda – Vi tar ansvar för helheten – Vi gör varandra bättre – Vi vågar
Billingsdalsskolan är en av två grundskolor i Skultorp. Vi är en två parallellig skola, här går ca. 300 elever.
Kommunen har tagit beslut om nybyggnation av grundskola i Skultorp så vi står inför en spännande framtid i nya lokaler.
Billingsdalsskolan kan erbjuda dig ett meningsfullt och utvecklande arbete med
stöttande kollegor och ett positivt arbetsklimat. En arbetsplats där dina idéer tas till vara.
Välkommen - tillsammans förverkligar vi drömmar och får Skövde att växa!
Vänta inte med din ansökan. Intervjuer sker löpande.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-17Arbetsuppgifter
Vill du arbeta på en skola där du gör verklig skillnad och där gemenskapen är stark? Vi söker en trygg, kreativ och engagerad lärare till åk 4 - 6, som brinner för undervisning, lärande, utveckling och att skapa goda rellationer.
I rollen ingår även att ha en nära och professionell kontakt med vårdnadshavare samt att planera, genomföra och följa upp undervisning i enlighet med gällande läroplan.
Hos oss känner alla varandra, och vi arbetar tillsammans för att skapa en inkluderande och stimulerande lärmiljö. Med naturen runt knuten använder vi skogen som en naturlig del av undervisningen.
Du samarbetar nära med kollegor, fritidshem och elevhälsa, och får stöd av både elevhälsoteam och skolledning i ditt arbete.
Din främsta uppgift är att tillsammans med kollegor i arbetslag utmana eleven i lärandet och genom ett relationellt ledarskap stödja eleven i sin kunskapsutveckling mot uppsatta mål. Förutom att planera, genomföra och utvärdera din undervisning kommer du tillsammans med kollegor i arbetslag arbeta med att utveckla skolan utifrån prioriterade utvecklingsområden.Kvalifikationer
Undervisning i åk 4-6, med mentorskap.
Grundlärarexamen.
Meriterande om du har legitimation och undervisat i No-ämnena.
Vi söker dig som:
• har en god pedagogisk förmåga med ett tydligt och relationellt ledarskap, som bjuder in alla i sin undervisning
• förtrogen med ett språkutvecklande arbetssätt
• vill bidra till skolans utveckling och arbeta kollegialt
• utvecklingsorienterad och vilar din undervisning på vetenskaplig grund och vill ständigt utvecklas tillsammans med dina kollegor
• du har mycket god förmåga att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du är kommunikativ och kreativ
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-08-10 .
För att börja arbeta inom förskola, skola fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, krävs att du visar ett utdrag ur belastningsregistret. Utdraget är giltigt i ett år och beställs hos Rikspolisstyrelsen www.polisen.se.
Den som inte visat utdrag ur belastningsregistret får inte anställas, anlitas eller tas emot i verksamheten enligt gällande lagkrav.
I Skövde kommun jobbar vi med allt från omsorg, stöd och utbildning till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Hos oss finns hundratals yrken och 5500 medarbetare.
Jämställda, jämlika och inkluderande verksamheter är en självklarhet för oss.
Som medarbetare i Skövde kommun är du en viktig spelare i ett lag som varje dag, året om levererar tjänster och service till våra kunder. Det är i mötet med våra kunder som värdet av vårt arbete uppstår.
Vi satsar på dig som medarbetare och erbjuder kompetensutveckling, förmånliga pensionsvillkor, friskvårdsbidrag samt flera friskvårdsaktiviteter och erbjudanden. Och det bästa av allt, vi har plats för fler.
I Skövde kommun har vi individuell och differentierad lönesättning. Information om löneintervall för befattningar:https://www.skovde.se/jobba-hos-oss/skovde-kommun-som-arbetsgivare/lon-och-lonesattning/
Har du skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332597". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skövde Kommun
(org.nr 212000-1710)
Fredsgatan 4 (visa karta
)
541 83 SKÖVDE Arbetsplats
Skövde kommun, Avdelning grundskola Kontakt
Verksamhetsadministratör
Annamaria Kaminsky annamaria.kaminsky@skovde.se 0500-49 79 00 Jobbnummer
9968732