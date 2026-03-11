Billing Specialist sökes till tele- och mediegigant!
Är du en noggrann och serviceinriktad person med erfarenhet av fakturering och ekonomiprocesser? Trivs du i en roll där struktur, samarbete och förbättringsarbete är en naturlig del av vardagen? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig.
Om tjänsten
Perido söker en Billing Specialist till ett spännande uppdrag på vår kunds kontor i Solna. Kundföretaget erbjuder en mängd kommunikationstjänster och bidrar varje dag till att forma den digitala omvandlingen i Norden. Deras produkter och tjänster har en avgörande roll i kampen för att lösa nuvarande och framtida samhälls- och miljöutmaningar.Publiceringsdatum2026-03-11Arbetsuppgifter
Som Billing Specialist ansvarar du för att säkerställa att leverantörs- och kundfakturor hanteras korrekt och i rätt tid. Du arbetar aktivt med faktureringsflöden i olika system och har även löpande kontakt med interna funktioner och externa samarbetspartners kring fakturadistribution och relaterade processer. Rollen innebär ett nära samarbete med lager, ekonomiavdelning och andra delar av organisationen för att säkerställa effektiva leverans- och faktureringsflöden.
Dagliga arbetsuppgifter kretsar kring:
Hantera leverantörsfakturor i Visma, BIS och Rillion
Samarbeta med lager kring inkommande och utgående leveranser
Koordinera delleveranser, samleveranser och fakturering
Säkerställa att order är kompletta innan kundfakturor skickas
Arbeta med manuella fakturor och kreditfakturor enligt etablerade godkännandeflöden
Bokföra intäkter och skicka fakturafiler till Intrum och vid behov andra parter
Hantera kontakt kring fakturafiler, fakturadistribution och fakturamallar
Förbereda periodiseringsunderlag inför månadsbokslut
Arbeta med interna kontroller kopplade till order och fakturering
Utöver detta deltar du i eller driver initiativ för att förbättra faktureringsprocesser, effektivisera arbetssätt och bidra till ökad automatisering i systemen.
Dina egenskaper
Vi söker dig som är strukturerad, analytisk och har ett starkt kvalitetstänk i ditt arbete. Du trivs i en roll där du hanterar flera uppgifter parallellt och där samarbete är en viktig del av vardagen.
Du har en god förmåga att arbeta självständigt, samtidigt som du uppskattar att samarbeta med kollegor och olika funktioner i organisationen.
Låter detta som en spännande tjänst?
Vi ser fram emot att läsa din ansökan, varmt välkommen med den redan idag!
Kvalifikationer:
Erfarenhet av arbete med fakturering eller ekonomiadministration
Erfarenhet av Visma eller liknande ERP- och faktureringssystem
God förståelse för ekonomiska processer och hög noggrannhet
Förmåga att prioritera och hantera flera arbetsuppgifter samtidigt
God analytisk förmåga och ett lösningsorienterat arbetssätt
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skriftTjänstens omfattning och tillträde
Heltid, konsultuppdrag i 6 månader via Perido, därefter med ambition att överrekryteras till kunden. Start omgående.
Vi hjälper dig till nästa steg i yrkeslivet
Vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet. Hos oss finns en stor variation av uppdrag, där du kan bli anställd direkt hos ett företag eller arbeta som konsult via Perido. Vi är ett av Sveriges största konsultföretag för tjänstemän, vilket ger dig många möjligheter. Som konsult blir du en viktig del av vår organisation och bidrar med din kompetens ute hos våra kunder. Läs mer om oss på Perido: https://perido.se/om-oss/
De flesta frågor eller funderingar kan du hitta svar på under perido.se/vanliga-fragor/. Om du fortfarande inte hittat svaret du söker är du välkommen att kontakta oss på fraga@perido.se
