Billackering - efterarbete slipning/polering
2025-09-30
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
På Lackea arbetar vi med billackering, plastreparation och plåtslagning av våra kunders bilar. Vi har högt tempo och ett stort team som utför ett mycket kvalitativt arbete med höga krav på bra resultat. Vi befinner oss i stora lokaler i industriområdet Skyttbrink mellan Tumba och Tullinge.
Resultatet av en bra billackering avgörs efter slipning/polering. Vi har höga krav på våra anställda med mycket bra noggrannhet och vill se ett perfekt resultat.
Som slipare/polerare består arbetet av att slipa och polera olika bildelar som kommit ut från lackboxen. Slipning och polering sker både med maskin och manuellt.
Vårt höga tempo kräver personal med lång erfarenhet. Du ska ha god verkstadsvana och samarbetsvänlig då du kommer att ingå i ett stort team.
Vi är ute efter det bästa resultatet på minsta lilla detalj - vi hoppas på att du också är det. Om du är det, tveka inte höra av dig till oss.
Mejla oss gärna så bestämmer vi en tid för ett möte.
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: jobb@lackea.se
Detta är ett heltidsjobb.
Skyttbrinksvägen 26 (visa karta
147 39 TUMBA Jobbnummer
