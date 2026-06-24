Billackerare Upplands Väsby
Aura Personal AB / Lackerarjobb / Upplands Väsby Visa alla lackerarjobb i Upplands Väsby
2026-06-24
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, Sollentuna
, Täby
, Upplands-Bro
, Vallentuna
eller i hela Sverige
Vi söker nu en erfaren och noggrann billackerare till vår verkstad i Upplands Väsby. Hos oss får du arbeta i en professionell och välutrustad verkstad där kvalitet, noggrannhet och kundnöjdhet alltid står i fokus. Vi är ett växande företag med en stabil kundbas och behöver nu förstärka vårt team med ytterligare en skicklig medarbetare.
Som billackerare hos oss kommer du att arbeta med hela processen från förarbete till färdig lack. Arbetet innebär bland annat slipning, spackling, maskering, grundning och lackering av personbilar och lättare transportfordon. Du kommer även att arbeta med kulörmatchning, polering och slutfinish för att säkerställa att varje fordon levereras med högsta möjliga kvalitet.
Vi söker dig som har erfarenhet av billackering eller har relevant utbildning inom området. Du är noggrann, ansvarstagande och har ett öga för detaljer. Du trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor i ett team. Det är viktigt att du har ett professionellt arbetssätt och vill bidra till en positiv arbetsmiljö i verkstaden.Publiceringsdatum2026-06-24Kvalifikationer
Erfarenhet som billackerare eller utbildning inom fordonslackering
God kunskap i förarbete, lackering och efterbehandling
Noggrann och kvalitetsmedveten
God samarbetsförmåga
B-körkort är meriterande
Vi erbjuder
Stabil heltidsanställning
Konkurrenskraftig lön enligt överenskommelse
Arbete i en modern verkstad med bra utrustning
Trevlig arbetsmiljö och bra kollegor
Möjlighet till utveckling inom företaget Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7384410-2069547". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aura Personal AB
(org.nr 559328-3020), https://jobb.aurapersonal.se
Upplands Väsby station (visa karta
)
194 39 UPPLANDS VÄSBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Aura Personal Jobbnummer
9977816