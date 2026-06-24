Billackerare Upplands Väsby

Aura Personal AB / Lackerarjobb / Upplands Väsby
2026-06-24


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Visa alla jobb hos Aura Personal AB i Upplands Väsby, Sollentuna, Täby, Upplands-Bro, Vallentuna eller i hela Sverige

Vi söker nu en erfaren och noggrann billackerare till vår verkstad i Upplands Väsby. Hos oss får du arbeta i en professionell och välutrustad verkstad där kvalitet, noggrannhet och kundnöjdhet alltid står i fokus. Vi är ett växande företag med en stabil kundbas och behöver nu förstärka vårt team med ytterligare en skicklig medarbetare.
Som billackerare hos oss kommer du att arbeta med hela processen från förarbete till färdig lack. Arbetet innebär bland annat slipning, spackling, maskering, grundning och lackering av personbilar och lättare transportfordon. Du kommer även att arbeta med kulörmatchning, polering och slutfinish för att säkerställa att varje fordon levereras med högsta möjliga kvalitet.
Vi söker dig som har erfarenhet av billackering eller har relevant utbildning inom området. Du är noggrann, ansvarstagande och har ett öga för detaljer. Du trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor i ett team. Det är viktigt att du har ett professionellt arbetssätt och vill bidra till en positiv arbetsmiljö i verkstaden.

Publiceringsdatum
2026-06-24

Kvalifikationer
Erfarenhet som billackerare eller utbildning inom fordonslackering

God kunskap i förarbete, lackering och efterbehandling

Noggrann och kvalitetsmedveten

God samarbetsförmåga

B-körkort är meriterande

Vi erbjuder

Stabil heltidsanställning

Konkurrenskraftig lön enligt överenskommelse

Arbete i en modern verkstad med bra utrustning

Trevlig arbetsmiljö och bra kollegor

Möjlighet till utveckling inom företaget

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-21
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7384410-2069547".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Aura Personal AB (org.nr 559328-3020), https://jobb.aurapersonal.se
Upplands Väsby station (visa karta)
194 39  UPPLANDS VÄSBY

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Aura Personal

Jobbnummer
9977816

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