Billackerare till Werksta Norrköping
Werksta Sweden AB / Lackerarjobb / Norrköping Visa alla lackerarjobb i Norrköping
2026-06-29
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Vill du arbeta som billackare i en trygg och framåtblickande verkstadskedja? Werksta Norrköping söker nu en engagerad och noggrann billackare som vill bidra till högkvalitativa ytor, effektivt flöde och ett gott teamklimat. Hos oss blir du en del av en verkstad som värdesätter kvalitet, säkerhet och kontinuerlig utveckling.
Lackering på Werksta Norrköping – Kvalitet och noggrannhet i fokus
Som billackare hos Werksta Norrköping ansvarar du för förberedelse, lackering och efterbehandling av karosser och bildelar enligt tillverkarens specifikationer och verkstadens rutiner. Du arbetar i moderna lokaler med uppdaterade lackboxar och samarbetar nära plåtslagare, skadebesiktare och servicerådgivare för att säkerställa ett smidigt och kvalitetssäkrat reparationsflöde.
Arbetsuppgifter – Förberedelse, lackering och kvalitetskontroll
Förbereda ytor: avfettning, slipning, maskering och grundning
Applicera primer, täckfärg och klarlack med korrekt teknik och utrustning
Blanda färg enligt färgkoder samt använda blandningssystem och dokumentera recept
Utföra polering och efterbearbetning för att uppnå rätt finish
Samarbeta med kollegor för planering av arbetsordrar och leveranstider
Dokumentera utfört arbete i verkstadssystemet och följa upp pågående ärenden
Följa säkerhetsrutiner, hantera material miljömässigt korrekt och bidra till ordning i lackverkstaden
Krav & önskade kvalifikationer
Yrkesutbildning eller dokumenterad erfarenhet som billackare inom fordonsbranschen
Kunskap om moderna lackeringsmetoder, färgsystem och miljökrav
Erfarenhet av färgblandning och användning av sprutpistol
Noggrann, kvalitetsmedveten och lösningsorienterad
Förmåga att samarbeta i team samt arbeta strukturerat och självständigt
B-körkort är meriterande
Svenska i tal och skrift krävsPubliceringsdatum2026-06-29Dina personliga egenskaper
Ansvarstagande och noggrann med sinne för detaljer
Positiv inställning till förbättringsarbete och delaktighet i teamet
Flexibel, serviceinriktad och trygg i kundnära situationer vid behov
Vi erbjuder
Trygg anställning med kollektivavtal och konkurrenskraftig lön
Modern lackverkstad med god utrustning och fokus på arbetsmiljö
Möjlighet till intern utbildning och utveckling inom lackering och fordonsreparationer
En inkluderande och jämställd arbetsplats där olikheter värdesätts
Starkt team, god sammanhållning och friskvårdsbidrag
Anställningsform & ansökan
Tjänsten är en tillsvidareanställning med provanställning enligt överenskommelse, heltid. Start enligt överenskommelse. Skicka in din ansökan redan idag — urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Mer information och karriärmöjligheter finns på vår karriärsida.
Om Werksta
Werksta är Sveriges ledande fristående skadeverkstadskedja. Vi levererar hög kundservice, hållbara lösningar och arbetar för en trygg, utvecklande arbetsmiljö där kvalitet och samarbete står i centrum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7985960-2075844". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Werksta Sweden AB
(org.nr 556073-3114), https://werkstasweden.teamtailor.com
Fredriksdalsgatan 19 (visa karta
)
602 23 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Werksta Sweden Jobbnummer
9983619