Billackerare till Werksta Norrköping

Werksta Sweden AB / Lackerarjobb / Norrköping
2026-06-29


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Vill du arbeta som billackare i en trygg och framåtblickande verkstadskedja? Werksta Norrköping söker nu en engagerad och noggrann billackare som vill bidra till högkvalitativa ytor, effektivt flöde och ett gott teamklimat. Hos oss blir du en del av en verkstad som värdesätter kvalitet, säkerhet och kontinuerlig utveckling.
Lackering på Werksta Norrköping – Kvalitet och noggrannhet i fokus
Som billackare hos Werksta Norrköping ansvarar du för förberedelse, lackering och efterbehandling av karosser och bildelar enligt tillverkarens specifikationer och verkstadens rutiner. Du arbetar i moderna lokaler med uppdaterade lackboxar och samarbetar nära plåtslagare, skadebesiktare och servicerådgivare för att säkerställa ett smidigt och kvalitetssäkrat reparationsflöde.
Arbetsuppgifter – Förberedelse, lackering och kvalitetskontroll
Förbereda ytor: avfettning, slipning, maskering och grundning

Applicera primer, täckfärg och klarlack med korrekt teknik och utrustning

Blanda färg enligt färgkoder samt använda blandningssystem och dokumentera recept

Utföra polering och efterbearbetning för att uppnå rätt finish

Samarbeta med kollegor för planering av arbetsordrar och leveranstider

Dokumentera utfört arbete i verkstadssystemet och följa upp pågående ärenden

Följa säkerhetsrutiner, hantera material miljömässigt korrekt och bidra till ordning i lackverkstaden

Krav & önskade kvalifikationer
Yrkesutbildning eller dokumenterad erfarenhet som billackare inom fordonsbranschen

Kunskap om moderna lackeringsmetoder, färgsystem och miljökrav

Erfarenhet av färgblandning och användning av sprutpistol

Noggrann, kvalitetsmedveten och lösningsorienterad

Förmåga att samarbeta i team samt arbeta strukturerat och självständigt

B-körkort är meriterande

Svenska i tal och skrift krävs

Publiceringsdatum
2026-06-29

Dina personliga egenskaper
Ansvarstagande och noggrann med sinne för detaljer

Positiv inställning till förbättringsarbete och delaktighet i teamet

Flexibel, serviceinriktad och trygg i kundnära situationer vid behov

Vi erbjuder
Trygg anställning med kollektivavtal och konkurrenskraftig lön

Modern lackverkstad med god utrustning och fokus på arbetsmiljö

Möjlighet till intern utbildning och utveckling inom lackering och fordonsreparationer

En inkluderande och jämställd arbetsplats där olikheter värdesätts

Starkt team, god sammanhållning och friskvårdsbidrag

Anställningsform & ansökan
Tjänsten är en tillsvidareanställning med provanställning enligt överenskommelse, heltid. Start enligt överenskommelse. Skicka in din ansökan redan idag — urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Mer information och karriärmöjligheter finns på vår karriärsida.
Om Werksta
Werksta är Sveriges ledande fristående skadeverkstadskedja. Vi levererar hög kundservice, hållbara lösningar och arbetar för en trygg, utvecklande arbetsmiljö där kvalitet och samarbete står i centrum.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-26
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7985960-2075844".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Werksta Sweden AB (org.nr 556073-3114), https://werkstasweden.teamtailor.com
Fredriksdalsgatan 19 (visa karta)
602 23  NORRKÖPING

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Werksta Sweden

Jobbnummer
9983619

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