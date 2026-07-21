Billackerare till Stockholm!
Fordonsakademin Sverige AB / Lackerarjobb / Stockholm Visa alla lackerarjobb i Stockholm
2026-07-21
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, Solna
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, Sundbyberg
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Är du intresserad av att arbeta som billackerare i Stockholm? Vi söker flera skickliga och nyfikna medarbetare – även nyexaminerade är välkomna att söka. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i en inkluderande arbetsmiljö tillsammans med engagerade kollegor där kvalitet, respekt och samarbete står i fokus.Publiceringsdatum2026-07-21Dina arbetsuppgifter
Förbereda ytor för lackering genom slipning, avfettning och maskering
Applicera primer, fyllnads- och baslager samt klarlack enligt tillverkarens instruktioner
Felsöka och åtgärda lackskador, repor och färgavvikelser
Använda sprututrustning, pappers- och maskeringsteknik samt värme- och härdutrustning
Samarbeta med plåtslagare, verkstadsledare och kundmottagning för att säkerställa effektivt arbetsflöde
Följa företagets kvalitetsrutiner och säkerhetsföreskrifter samt bidra till en ren och säker arbetsplats
Dokumentera arbeten i verkstadens digitala system och rapportera materialförbrukning
Kvalifikationer och vem vi söker
Erfarenhet av billackering är meriterande, men vi välkomnar även nyexaminerade med relevant utbildning och stort intresse för lackyrket
Kännedom om moderna lackmaterial och arbetsmetoder samt erfarenhet av sprutpistol och blandning är meriterande
Noggrann, kvalitetsmedveten och strukturerad i arbetssätt
God förmåga att samarbeta i team samtidigt som du kan arbeta självständigt när det behövs
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
B-körkort är ett krav
Vi erbjuder
Trygga anställningsvillkor och förmåner samt en utvecklande arbetsmiljö där du får stöd att växa i din roll.Om företaget
Vi är en engagerad aktör i fordonsbranschen med fokus på kvalitet, service och långsiktiga relationer. Vårt mål är att skapa trygghet för kunder och medarbetare genom professionellt arbete och god företagskultur. Vi värdesätter mångfald och välkomnar sökande med olika bakgrunder.
Ansökan och kontakt
Låter detta intressant? Vi intervjuar löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Vi välkomnar sökande oavsett kön och bakgrund. Denna rekrytering hanteras av Fordonsakademin Sverige AB.Kontaktperson för detta jobb
Har du frågor om tjänsten, kontakta rekryterande konsult via e-post.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7799614-2109792". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fordonsakademin Sverige AB
(org.nr 556977-9837), https://jobs.fordonsakademin.se
Anderstorpsvägen 22 (visa karta
)
171 54 SOLNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Fordonsakademin Jobbnummer
10008325