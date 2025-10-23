Billackerare sökes till Simons Bil Plåt och Lack AB
2025-10-23
Vi på Simons Bil Plåt och Lack AB i Sigtuna söker en erfaren och noggrann billackerare som vill bli en del av vårt team. I arbetet ingår förberedelse, maskering, grundning och lackering av personbilar. Det är meriterande om du även har erfarenhet som plåtslagare, då vi gärna ser att du kan hjälpa till med enklare plåtarbeten vid behov.
Vi vill att du ska vara flexibel och kan hjälpa till med andra uppgifter i verkstaden när det behövs. Du bör vara självgående, ansvarstagande och ha öga för detaljer. Det är viktigt att du arbetar noggrant och håller en hög kvalitet i ditt arbete, samtidigt som du kan samarbeta med andra i ett mindre team.
Kontakta Said på telefonnummer 070-777 11 15
Mvh Simons bil plåt & lack AB
Sista dag att ansöka är 2025-11-19
E-post: info@wbillackering.se
Detta är ett heltidsjobb.
193 91 SIGTUNA
