Billackerare / Fälgreparatör / Centeransvarig
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2026-07-08
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Billackerare / Fälgreparatör / Centeransvarig till Repair4You i Hisings Backa
Repair4You i Hisings Backa, tillsammans med våra verksamheter Repair2Care och Holmens Bilvård, söker nu en driven och noggrann person med erfarenhet av billackering och fälgreparation, som även vill ta ansvar för den dagliga driften av vårt center.
Vi arbetar med bilvård, lackering, fälgreparation, mindre reparationer och rekonditionering. Nu söker vi dig som både är praktiskt skicklig och har förmåga att ta ansvar för kundkontakt, planering och kvalitet.Publiceringsdatum2026-07-08Om tjänsten
Som billackerare, fälgreparatör och centeransvarig kommer du att ha en viktig roll i verksamheten. Du arbetar praktiskt med lackeringsarbete och reparation av fälgar samtidigt som du ansvarar för att det dagliga arbetet fungerar på ett professionellt och effektivt sätt.
Dina arbetsuppgifter kan bland annat vara:
Förarbete, slipning, spackling och maskering
Lackering av fordon, fordonsdelar och fälgar
Reparation av skadade fälgar
Slipning, riktning och kosmetisk återställning av fälgar
Färgmatchning och kvalitetskontroll
Rekonditionering och enklare bilvårdsarbete vid behov
Planering av arbeten och prioritering av uppdrag
Kundkontakt och mottagning av bilar
Ansvar för ordning, kvalitet och arbetsflöde i centret
Samarbete med övrig personal och leverantörer
Vi söker dig som
Har erfarenhet av billackering
Har erfarenhet av fälgreparation eller är mycket praktiskt lagd och vill utvecklas inom området
Är noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad
Kan arbeta självständigt och ta egna initiativ
Har god känsla för kvalitet och detaljer
Kan hantera kunder på ett professionellt sätt
Har förmåga att leda, planera och organisera det dagliga arbetet
Har B-körkort
Det är meriterande om du tidigare har haft ansvar för verkstad, bilvårdscenter, skadeverkstad eller liknande verksamhet.
Vi erbjuder
En viktig roll i ett växande företag
Varierande arbetsuppgifter inom lackering, fälgreparation och bilvård
Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten
Trevlig arbetsmiljö med fokus på kvalitet och kundnöjdhet
Lön enligt överenskommelse beroende på erfarenhet och kompetens
Anställningsform
Heltid. Provanställning kan tillämpas.
Arbetsplats
Repair4You
Hisings Backa, GöteborgSå ansöker du
Skicka din ansökan med CV och gärna en kort beskrivning av din erfarenhet inom billackering, fälgreparation, verkstad eller bilvård.
Vi går igenom ansökningar löpande, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-31
E-post: info@holmensbilvard.eu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Repair4You Hisings Backa AB
(org.nr 559011-7510)
Importgatan 10 (visa karta
)
422 46 HISINGS BACKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Repair2care Kontakt
Fazli Düzgün info@holmensbilvard.eu 0733844980 Jobbnummer
9997501