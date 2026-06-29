Billackerare Autoexperten i Jordbro
Sifax Bilsektion AB / Lackerarjobb / Haninge Visa alla lackerarjobb i Haninge
2026-06-29
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Vi söker en bil lackerare till vår verkstad. Du ska kunna slipa och lackera på ett noggrant och effektivt sätt. Som lackerare kommer du huvudsakligen att arbeta med reparationer av krockskadade personbilar och lätta transportbilar.
Vi erbjuder en modern arbetsplats med en nyinstallerad lackbox, professionell utrustning och auktoriserade diagnosverktyg. Vi arbetar med moderna reparationsmetoder och har höga krav på kvalitet och finish.
Välkommen att skicka din ansökan till oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-29
E-post: info@bilsektion.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Billackerare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sifax Bilsektion AB
(org.nr 559266-2588)
Dåntorpsvägen 33 H Lokal 25 (visa karta
)
136 50 JORDBRO Kontakt
Peer Kals slf_339@hotmail.com Jobbnummer
9984177