Billackerare Autoexperten i Jordbro

Sifax Bilsektion AB / Lackerarjobb / Haninge
2026-06-29


Visa alla lackerarjobb i Haninge, Ödeshög, Hjo, Vadstena, Boxholm eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Sifax Bilsektion AB i Haninge

Vi söker en bil lackerare till vår verkstad. Du ska kunna slipa och lackera på ett noggrant och effektivt sätt. Som lackerare kommer du huvudsakligen att arbeta med reparationer av krockskadade personbilar och lätta transportbilar.
Vi erbjuder en modern arbetsplats med en nyinstallerad lackbox, professionell utrustning och auktoriserade diagnosverktyg. Vi arbetar med moderna reparationsmetoder och har höga krav på kvalitet och finish.
Välkommen att skicka din ansökan till oss.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-29
E-post: info@bilsektion.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Billackerare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sifax Bilsektion AB (org.nr 559266-2588)
Dåntorpsvägen 33 H Lokal 25 (visa karta)
136 50  JORDBRO

Kontakt
Peer Kals
slf_339@hotmail.com

Jobbnummer
9984177

Prenumerera på jobb från Sifax Bilsektion AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Sifax Bilsektion AB: