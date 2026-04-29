Bilkoordinator till Kamux - Upplands Väsby
Kamux AB / Administratörsjobb / Upplands Väsby Visa alla administratörsjobb i Upplands Väsby
2026-04-29
, Sollentuna
, Täby
, Upplands-Bro
, Vallentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kamux AB i Upplands Väsby
, Upplands-Bro
, Järfälla
, Botkyrka
, Huddinge
eller i hela Sverige
Trivs du i en roll där du får möta människor, ta ansvar och bidra till en positiv upplevelse? Då kan det vara dig vi söker! Som bilkoordinator hos oss blir du en viktig del av teamet och en nyckelperson i det dagliga arbetet - både för kunder och kollegor.
Att jobba som bilkoordinator
Du kommer att spela en viktig roll i vårt fortsatta arbete med att utveckla och stärka varumärket. Vi arbetar märkesoberoende och hanterar en bred variation av modeller, årsmodeller och fabrikat, vilket gör arbetet både varierande och utvecklande. I rollen som hallvärd är du ofta den första kontakten för våra kunder, där du välkomnar besökare och ser till att de får ett gott första intryck samtidigt som du bidrar till en inbjudande och välskött showroommiljö.
Arbetet innebär också att du stöttar verksamheten i det dagliga flödet, till exempel vid billeveranser, provkörningar och enklare administration som fotografering och uppdatering av fordonsinformation. Du hjälper till att hålla ordning både i hallen och på parkeringen, samt hanterar transporter av bilar mellan olika platser vid behov.
Utöver detta ingår praktiska moment som att assistera vid däckhantering, utföra skickbeskrivningar och vid behov se till att bilarna är rena och presentabla. Rollen är varierad och passar dig som trivs med ett högt tempo, gillar service och har ett öga för detaljer.
Arbetstider varierar och helgarbete kan förekomma.
Att jobba på Kamux
Kamux är ett stort, börsnoterat företag som expanderat kraftigt i Sverige under de senaste åren och vi kommer fortsätta växa. Detta innebär att vi kan erbjuda en stabil arbetsplats. Personalen är otroligt viktig för oss. Vi värnar om att de anställda ska trivas och satsar mycket på att utbilda och coacha våra anställda så de ska ha de största möjligheterna att lyckas.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som vill vara en del av ett engagerat team där service, kvalitet och samarbete står i fokus. För tjänsten krävs att du har manuellt B-körkort och en slutförd gymnasieutbildning. Du är en öppen, ärlig och positiv person som trivs i mötet med människor och har en stark känsla för service.
Du arbetar strukturerat och noggrant, tar ansvar för dina uppgifter och ser till att de blir utförda enligt plan. Samtidigt är du initiativrik och inte rädd för att göra det lilla extra - både för att skapa en bra kundupplevelse och för att stötta dina kollegor när det behövs. Vi lägger stor vikt vid teamkänsla och söker därför dig som bidrar med en positiv inställning och ett professionellt bemötande i det dagliga arbetet.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder en dynamisk och inspirerande arbetsmiljö där du blir en viktig del av vårt framgångsrika team. Hos oss får du en gedigen introduktionsutbildning och kontinuerlig coachning från din platschef för att säkerställa att du känner dig väl rustad för dina arbetsuppgifter. Vi tror på att ständigt växa och utvecklas, vilket är varför vi ger dig möjligheter att göra just det inom Kamux. Hos oss får du inte bara ett jobb, utan en plattform för personlig och professionell tillväxt.
Bli en del av Kamux - Ansök redan idag!
Vill du vara en del av vårt team i Upplands Väsby? Skicka in ditt CV och personliga brev via länken så fort som möjligt men senast den 31 maj. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så tveka inte att söka redan idag! Vänligen notera att vi enbart tar emot ansökningar via vårt rekryteringssystem.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Regionchef Dado Beslic, dado.beslic@kamux.se
.
Vi ser fram emot din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kamux AB
(org.nr 556897-5725), https://jobba-hos-oss.kamux.se
Bjursvägen 31A (visa karta
)
194 66 UPPLANDS VÄSBY Körkort
För detta jobb krävs körkort.
9882504