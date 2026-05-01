Biljettkontrollanter sökes till Hallandstrafiken!

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Rese- och trafikjobb / Halmstad
2026-05-01


Studerar du och skulle vilja ha ett flexibelt, socialt och varierande extra jobb? Då har vi tjänsten för dig!

Vi söker nu studenter som vill arbeta som biljettkontrollanter hos Hallandstrafiken. Här får du möjlighet att arbeta i en social och rörlig roll där du dagligen möter människor i kollektivtrafiken.
Arbetsuppgifterna innebär följande:
Kontrollera resenärers biljetter på både bussar och tåg
Arbeta i team tillsammans med en kollega
Bidra till en trygg och smidig resa för resenärerna

Du kommer utgå från Halmstad, men kan även utgå från Falkenberg.
Arbetstiderna är förlagda på vardagar mellan kl. 07.00-17.00, även kväll och helgarbete kan förekomma.Du förväntas kunna arbeta minst två hela vardagar i veckan.
Du kommer vara anställd av StudentConsulting och arbeta som uthyrd medarbetare hos Hallandstrafiken.
DETTA SÖKER VI
Du är en serviceinriktad och kommunikativ person som trivs med att möta människor i olika situationer. Du har ett professionellt bemötande, är ansvarstagande och kan hantera utmanande situationer på ett lugnt och respektfullt sätt. Vidare är du en lagspelare som uppskattar att arbeta tillsammans med andra.
Krav för tjänsten:
Student på minst 50% i minst 2 år fram
Tillgänglig för arbete minst 2 vardagar i veckan och heltid under sommaren
Har 2 referenser
Meriterande med körkort

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Studentconsulting Sweden AB (Publ) (org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Järnvägsgatan 11 (visa karta)
252 24  HELSINGBORG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
StudentConsulting

Kontakt
Ellinor Gregorioff
helsingborg@studentconsulting.com

Jobbnummer
9887100

