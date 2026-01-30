Bilinspektör till lokalpolisområde Kristianstad
Polismyndigheten / Säkerhetsjobb / Kristianstad Visa alla säkerhetsjobb i Kristianstad
2026-01-30
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Polismyndigheten i Kristianstad
, Karlshamn
, Lund
, Svedala
, Malmö
eller i hela Sverige
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 700 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Polisområde Blekinge nordöstra Skåne (POBN) är ett av polisområdena i region Syd och har huvudsäte i Kristianstad. Rättscentrum i Kristianstad är huvudstation för lokalpolisområde Kristianstad men även utgångsort för flera nationella, regionala och områdesgemensamma avdelningar, enheter och sektioner.
POBN är indelat i fyra lokalpolisområden: Hässleholm, Karlshamn, Karlskrona och Kristianstad. Det geografiska området omfattar totalt tio kommuner i nordöstra Skåne och Blekinge län med Kristianstad, Hässleholm, Östra Göinge, Osby, Bromölla, Sölvesborg, Olofström, Karlshamn, Ronneby och Karlskrona.
På polisområdesnivå finns en utredningssektion, en utredningsjoursektion samt ett polisområdeskansli. Inom lokalpolisområde Kristianstad finns det ingripande- och brottsförebyggande verksamhet, utredningsgrupper, hundgrupp, trafikgrupp samt stöd och service.
Vi behöver nu stärka upp vår trafikgrupp med en Bilinspektör som utgår från Kristianstad. Publiceringsdatum2026-01-30Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består huvudsakligen i att genomföra
• flygande inspektion
• tekniska undersökningar på fordon
• kontroll av yrkesförares kör- och vilotider
• kontroll av lastsäkring
• kontroll av tillstånd för yrkestrafik
• vägning av fordon
• utredning av vissa trafikbrott
• kontroll av nationella och internationella yrkesmässiga transporter
• kontroll av taxi
Vi erbjuder ett självständigt och utvecklande arbete där du möter kvalificerade arbetsuppgifter under stort eget ansvar.Kvalifikationer
Vi söker dig som vill vara med i utvecklingen av Sveriges största myndighet och inom ramen för detta bidra till att göra hela Sverige tryggt och säkert.
Vi söker dig som är/har
• Fordonsingenjör eller gymnasieutbildning med teknisk inriktning (lägst matematik 3 och fysik 1) eller motsvarande för funktionen relevant utbildning, alternativt är validerad för flygande inspektion i nivå F3 enligt Transportstyrelsens föreskrifter
• Svenskt körkort för kategorierna B, BE, CE och DE
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
• Vana att arbeta med mobiltelefon och dator som ett arbetsverktyg
• Minst 3 års arbetslivserfarenhet inom fordonsområdet
Det är meriterande om du har/är:
• Certifierad besiktningstekniker av tunga fordon
• God kunskap om Trafiklagstiftningen
• Körvana av samtliga behöriga fordonsslag
• Språkkunskaper utöver svenska och engelskaDina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen bör du vara trygg och väl förankrad i dig själv, ha ett stort engagemang och positivt förhållningsätt.
Arbetet som bilinspektör kräver att du är serviceinriktad med god samarbetsförmåga och god förmåga att arbeta i grupp. Du behöver även ha ett stort intresse för fordon samt ta ansvar för att nå uppställda mål och skapa bra resultat. Du ska ha en förmåga att fatta kvalificerade beslut systematiskt och metodiskt.
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Anställningsbenämning: Handläggare
Anställningsform: Tillsvidareanställning med provanställning om 6 månader
Arbetsort: Kristianstad
Funktion: Bilinspektör
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt den statliga värdegrundens sex principer demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service. Som medarbetare inom polisen förväntas du agera enligt dessa och bidra till dess upprätthållande. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss samtal och mejl från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PB186/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076) Jobbnummer
9714913