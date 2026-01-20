Bilförsäljare ( Sommarjobb )
2026-01-20
Nu söker vi en till bilförsäljare i Nyköping.
Kompetenser som är bra för yrket: Disciplinerad, Tålmodig, Social och Initiativtagere.
Körkort och användning av digital teknik är ett plus.
Känner du dig intresserad så får du gärna maila in ett CV eller Personligt brev.
Med Vänliga Hälsningar
NP CARPARTNER AB Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: npcarpartner@hotmail.com Arbetsgivare NP Carpartner AB
(org.nr 559254-1972), https://www.npcarpartner.com/
