Bilförsäljare ( Sommarjobb )

NP Carpartner AB / Butikssäljarjobb / Nyköping
2026-01-20


Nu söker vi en till bilförsäljare i Nyköping.
Kompetenser som är bra för yrket: Disciplinerad, Tålmodig, Social och Initiativtagere.
Körkort och användning av digital teknik är ett plus.
Känner du dig intresserad så får du gärna maila in ett CV eller Personligt brev.
Med Vänliga Hälsningar
NP CARPARTNER AB

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: npcarpartner@hotmail.com

Arbetsgivare
NP Carpartner AB (org.nr 559254-1972), https://www.npcarpartner.com/
Fridas Väg 21 (visa karta)
611 50  NYKÖPING

Arbetsplats
Np Carpartner

Kontakt
NP CARPARTNER
npcarpartner@hotmail.com

Jobbnummer
9695596

