Bilförsäljare nya och begagnade bilar
Sjöstadens Försäljning AB / Butikssäljarjobb / Eskilstuna
2025-09-30
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige
Sjöstaden Bil Hyundai Eskilstuna
Vi söker nu driven bilförsäljare med fokus på nybilar som ska ersätta David som jobbat 11 år hos oss.
Som person ska du kunna jobba självständigt samt även i grupp. Du behöver så klart behärska svenska i både tal och skrift och gärna något mer språk.
Som bilförsäljare hos oss blir din främsta uppgift att ge våra kunder en förstklassig upplevelse - från första mötet till levererad bil. Du kommer att arbeta med att visa och demonstrera både nya och begagnade bilar, och på ett professionellt sätt vägleda såväl privatpersoner som företagskunder genom hela försäljningsprocessen.
I rollen ingår bland annat att erbjuda passande finansieringslösningar, värdera inbytesbilar och boka provkörningar. Det här är ett ansvarsfyllt arbete där du blir en nyckelperson i att skapa långsiktiga kundrelationer och bygga förtroende för vårt varumärke.
-Som person har du lätt att lära och ta dig an nya uppgifter.
• Starkt tekniskt intresse för ny teknik eftersom Hyundai ligger i framkant i elbilsutvecklingen.
• Noggrann och lösningsorienterad
• Förtroendeingivande
• Digital kompetens
• Säljerfarenhet gärna från annan bransch. Om du har erfarenhet från uppsökande försäljning ser vi det som meriterande då arbetet även innebär bearbetning av nya kunder
Lämplig bostadsort Eskilstuna med omnejd
Tjänsten är heltid och kräver b-körkort
Lön fast och rörlig lön
Arbetstiderna är vardagar samt schemalagda helger.
Sjöstaden bil är ett bilförsäljningsföretag som bedriver verksamhet på bilhandlargatan Mått Johansons väg i Eskilstuna. Vi är ett sammansvetsat team som brinner för det vi gör. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-29
E-post: lars@sjostadenbil.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sjöstadens Försäljning AB
(org.nr 556322-1430)
Mått Johanssons Väg 24 (visa karta
)
633 46 ESKILSTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sjöstaden Bil Jobbnummer
9534123