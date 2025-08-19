Bilförsäljare/Inköpare till Bilhuset
Bilhuset på Gotland AB / Butikssäljarjobb / Gotland Visa alla butikssäljarjobb i Gotland
2025-08-19
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bilhuset på Gotland AB i Gotland
Om Bilhuset
Bilhuset är ett väletablerat bilföretag på Gotland som startade 1977. Vi köper och säljer begagnade bilar, husbilar och husvagnar av många olika märken och erbjuder även bilservice och reparationer vid vår Mekonomenverkstad. Gemenskap och kundfokus är kärnvärden hos oss, och vi strävar alltid efter att ge varje kund en kvalitativ upplevelse.
Om rollen
Vi söker en driven och erfaren bilförsäljare/inköpare som vill bli en del av vårt team! Du är engagerad, lyhörd och har ett starkt intresse för fordonsbranschen. Du arbetar kundfokuserat och strävar efter att göra affärer som är både effektiva, noggranna och personliga. Eftersom en stor del av arbetet sker digitalt, är det viktigt att du har god datorvana. Du har också ett intresse för en bransch i ständig förändring och är flexibel för att möta nya utmaningar.
Dokumenterad framgång inom försäljning/inköp och utveckling av försäljnings- och inköpsstrategier.
God förståelse för marknaden och branschtrender inom försäljning är meriterande.
Förmåga att analysera data och dra slutsatser för att optimera försäljnings- och inköpsprocessen.
Trivs i en roll där både digital närvaro och personligt engagemang är viktigt.
Vi erbjuder
Hos Bilhuset får du möjligheten att utvecklas och växa i din karriär. Med rätt inställning och engagemang finns möjlighet att även ta nästa steg inom företaget och bli en nyckelperson i vår fortsatta framgång. Vi arbetar med löpande intervjuer och ser fram emot att välkomna en ny kollega till vårt team.
Ansök idag!
Skicka din ansökan till sophie@bilhus1.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: sophie@bilhus1.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan bilförsäljare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bilhuset På Gotland AB
(org.nr 556133-9325)
Skarphällsgatan 7 (visa karta
)
621 41 VISBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Sophie Szabo sophie@bilhus1.se 0723253111 Jobbnummer
9465020