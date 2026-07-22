Bilförsäljare Atteviks Begagnatcenter
Atteviksgruppen AB / Butikssäljarjobb / Jönköping Visa alla butikssäljarjobb i Jönköping
2026-07-22
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Vi söker inte vem som helst.
Vi söker dig som drivs av att prestera, skapa resultat och ge kunder en upplevelse som överträffar deras förväntningar. Du är personen som gör det lilla extra när det behövs, följer upp den där kunden en extra gång och aldrig nöjer dig med att vara medelmåttig.
Om du vill ha ett arbete där engagemang, initiativförmåga och prestation gör skillnad – då kan detta vara rätt möjlighet för dig.
Om rollen
Som bilförsäljare hos oss ansvarar du för försäljningen av begagnade bilar och bygger långsiktiga relationer med våra kunder. Du guidar kunden genom hela affären – från första kontakten och behovsanalysen till leverans och uppföljning.
Du arbetar även aktivt med finansiering, försäkringar och servicelösningar, vilket ger dig stora möjligheter att påverka både kundens upplevelse och din egen inkomst.
Vi tror att framgång skapas genom engagemang, närvaro och ett genuint intresse för människor. Därför söker vi någon som är beredd att göra det lilla extra – varje dag.
Vi söker dig som:
✅ Har dokumenterad erfarenhet av försäljning och älskar att göra affärer.
✅ Är målfokuserad och triggas av att prestera bättre än igår.
✅ Har ett starkt eget driv och tar ansvar för dina resultat.
✅ Ser möjligheter där andra ser hinder.
✅ Är social, förtroendeingivande och skicklig på att bygga relationer.
✅ Är strukturerad, lösningsorienterad och har ett stort driv.
✅ Har B-körkort.
Vad du kan förvänta dig av oss
Hos oss får du inte bara ett jobb – du får möjligheten att utvecklas tillsammans med ett team som vill framåt.
Vi erbjuder:
En spännande och snabbfotad verksamhet där prestation uppskattas.
Stora möjligheter att utvecklas både personligt och professionellt.
Prestationsbaserad lön med mycket goda möjligheter att påverka din inkomst.
Ett engagerat team där vi utmanar, stöttar och inspirerar varandra varje dag.
En arbetsplats där vi värdesätter initiativ, ansvarstagande och viljan att ständigt bli bättre.
Är du vår nästa stjärnsäljare?
Om du känner igen dig i beskrivningen ovan och vill bli en del av ett lag som siktar högt, vill vi gärna höra från dig.
Skicka in din ansökan redan idag. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi genomför alltid bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6797955-2112094". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Atteviksgruppen AB
(org.nr 556213-0400), https://atteviks.teamtailor.com
John Bauersgatan 1 (visa karta
)
553 23 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Atteviks Jobbnummer
10009465