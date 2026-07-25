Bilförsäljare
Rixbil Sverige AB / Butikssäljarjobb / Halmstad Visa alla butikssäljarjobb i Halmstad
2026-07-25
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Medarbetare till fordonsbranschen – Halmstad
Rixbil Sverige AB växer och söker nu en engagerad medarbetare på heltid till vår verksamhet i Halmstad.
Hos oss får du arbeta i ett växande företag där ingen dag är den andra lik. Vi söker dig som har erfarenhet från fordonsbranschen, trivs med varierande arbetsuppgifter och vill bidra till företagets fortsatta utveckling.Publiceringsdatum2026-07-25Dina arbetsuppgifter
Arbetet är varierande och kan bland annat omfatta:
Inköp och försäljning av personbilar.
Hämtning och leverans av fordon.
Rekonditionering och iordningställande av bilar inför försäljning.
Publicering av annonser och administration.
Kundkontakt och service.
Övriga arbetsuppgifter som förekommer i den dagliga verksamheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har erfarenhet från fordonsbranschen.
Är ansvarstagande, självgående och har ett eget driv.
Har god servicekänsla och trivs med kundkontakt.
Har god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande.
Innehar B-körkort (krav).
Det är meriterande om du har erfarenhet av marknadsföring.
Vi erbjuder
En heltidstjänst i ett företag med höga ambitioner och stark tillväxt.
Ett varierande arbete med stort eget ansvar.
Möjlighet att utvecklas tillsammans med företaget.
Lön enligt överenskommelse.Så ansöker du
Skicka ditt CV och en kort presentation till info@rixbil.se
Tillträde sker omgående eller enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24
E-post: Info@rixbil.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rixbil Sverige AB
(org.nr 559283-3197)
Gamla laholmsvägen 28 (visa karta
)
302 62 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10011520