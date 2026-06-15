Bildlärare, tillsvidaretjänst 50%
Hudiksvalls kommun, Kultur och Fritidsförvaltning / Pedagogjobb / Hudiksvall Visa alla pedagogjobb i Hudiksvall
2026-06-15
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Nu söker vi en bildlärare till Kulturskolan i Hudiksvalls kommun. För oss är glädjen i gruppundervisning, evenemang och det sociala värdet i gemenskap en viktig del i Kulturskolans verksamhet. På Kulturskolan går det cirka 600 elever i åldrarna 5 - 19 år. Här kan de upptäcka glädjen i att spela instrument, sjunga, dansa, spela teater, eller utveckla sin konstnärliga sida i bild. Vår kulturskola är avgiftsfri! Här samarbetar också kulturskolans lärare med förskola, grundskola och anpassad grundskola för att cirka 2 500 elever varje år ska få möta och upptäcka Kulturskolan på olika sätt. Vi är 19 kreativa lärare som trivs att jobba tillsammans och nu letar vi vår nya kollega. Är det du?Publiceringsdatum2026-06-15Dina arbetsuppgifter
Kulturskolans bildundervisning består av att undervisa i kulturskolans frivilliga verksamhet med bildlektioner som är förlagd efter skoltid. Totalt kommer vi ha 6 - 8 bildgrupper på Kulturskolan och de medverkar i olika föreställningar varje termin samt i gemensamma dagar i regionen på olika sätt.
Tjänsten är en tillsvidare anställning på 50%. Möjlighet finnas under läsåret 2026/2027 att utöka tjänsten med tex. ett av Kulturskolans uppdrag - Kulturgaranti som är riktad mot grundskolans åk 3 samt fler bildgrupper.Profil
För att passa och trivas i den här rollen ser vi att du har god samarbetsförmåga, du är flexibel och lyhörd. Du kan ta egna initiativ och har en kreativ inställning till bildundervisningen. Vi ser att du har en högskoleexamen som bildlärare eller annan utbildning som vi bedömer är likvärdig. Det är meriterande med kunskap i estetiska lärprocesser. Viss datakunskap krävs för den här tjänsten. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om förvaltningen
Vi lånar ut en miljon böcker genom våra bibliotek. Vi låter barn vara kreativa, använda sin upptäckarglädje och problemlösningsförmåga i Mulle Mecks sagovärld. Genom vår kulturskola kan elever hitta rörelseglädje och lära sig spela instrument – helt avgiftsfritt dessutom! Här kan våra ungdomar hänga med sina kompisar på någon av våra fritidsgårdar. I våra badhus lär vi barn och vuxna att simma och upptäcka vattnets stärkande kraft. Vi är med och stöttar vårt rika föreningsliv på olika sätt. Vi låter barn, unga och vuxna upptäcka kultur. Vi är kultur- och fritidsförvaltningen – en del av Hudiksvalls kommun.
Om Hudiksvalls kommun
Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden.
I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun.
Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare, inom 300 olika yrken, som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för – våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda.
Om din ansökan
Tänk på att inte skriva känsliga personuppgifter eller värderande information i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter vill vi att du ansöker genom att kontakta den rekryteringsansvariga som står i annonsen.
Din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Läs mer om vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig: www.hudiksvall.se/jobbahososs Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hudiksvalls Kommun
(org.nr 212000-2379), https://www.hudiksvall.se/Sidor/Kommun-och-politik/Jobb-och-uppdrag/Lediga-jobb.html
Trädgårdsgatan 4 (visa karta
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824 30 HUDIKSVALL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hudiksvalls kommun, Kultur och Fritidsförvaltning Jobbnummer
9962731