Bildlärare på Kulturskolan
Ystad kommun / Pedagogjobb / Ystad Visa alla pedagogjobb i Ystad
2026-03-06
, Tomelilla
, Skurup
, Sjöbo
, Simrishamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ystad kommun i Ystad
Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns unika naturupplevelser, en levande historia, ett dynamiskt kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Vi har också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.
I Ystads kommun är vi cirka 2900 engagerade medarbetare som bidrar och gör skillnad. Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare, företag, organisationer och besökare, nu och i framtiden.
För oss är ledarskapet viktigt, därför utbildas alla chefer i utvecklande ledarskap. Vi erbjuder dig en trygg anställning där du gör en meningsfull insats i samhället. Här hittar du även många karriärmöjligheter i en organisation som ständigt utvecklas.
Vi står stadigt på vår värdegrund som är - Bättre Tillsammans, som kännetecknas av mod, tillit, delaktighet och professionalitet.
I Kultur- och fritidsförvaltningens ansvarsområde ingår Klostret i Ystad, Ystads konstmuseum, Ystads bibliotek, Ungdomens Hus, Kulturskolan, Ystad Arena Bad och hallar, Nybrostrandsbadet, och idrottsanläggningar samt en nära kontakt med föreningslivet. Här jobbar cirka 100 medarbetare för att skapa goda förutsättningar för en stimulerande och aktiv fritid och ett givande, berikande kulturliv för Ystads invånare.Publiceringsdatum2026-03-06Arbetsuppgifter
Kulturskolan i Ystad erbjuder kurser för barn och unga på fritiden. Bildkonstverksamheten består både av kurser som kräver anmälan och drop-in/workshops, vissa lov och lördagar.
Som bildlärare/pedagog planerar och organisera du ditt arbete. leder dina grupper självständigt, men samarbetar också ofta med dina kollegor i olika konstellationer på arbetsplatsen. Då undervisningen sker på barn och ungas fritid förekommer visst kvällsarbete enligt schema. Du ska också ansvara för Kulturskolans Galleri Entré. En plats för barn och unga att ställa ut sina verk på.
På Kulturskolan har vi kreativt skapande med färg och form. Vi släpper loss fantasin, skapar konst i olika material och tekniker och så klart har vi roligt tillsammans. Delaktighet och medskapande är viktiga moment.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Högskoleutbildning med inriktning bild och form eller annan motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
* Erfarenhet av pedagogiskt arbete med inriktning barn och unga inom området.
* B-körkort
* God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
* Vi ser gärna att du har goda digitala kunskaper och själv kan skapa visst material som flyers, affischer och andra trycksaker.
* Du har lätt för att samarbeta, är kreativ och tar egna initiativ för att utveckla ämnet bild.
* Du har förmågan att se barn och ungas olika behov och möta de där dem befinner sig.
* Kan anpassa din undervisning utifrån vad som händer i stunden.
* Har lätt för att sätta upp mål, organisera resurser, följa upp och avsluta aktiviteter.
Vi söker dig som vill tillföra entusiasm, energi och lust i arbetet. Skapa en inspirerande och meningsfull fritid tillsammans med barn och ungdomar och få de att utvecklas.
Är tydlig i din yrkesroll, trygg i dig själv och känner en stolthet för ditt arbete. Du är prestigelös, bra på att lyssna, visar empati och respekt.
Erfarenhet av att jobba på Kulturskola är meriterande.
Utdrag ur polisens belastningsregister krävs och uppvisas före anställning.
ÖVRIGT
Medarbetare sökes under förutsättningen att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa, därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Observera även att vi endast tar emot ansökningar via Visma Recruit och således inte via e-post eller via andra kontaktvägar. Har du frågor om tjänsten vänligen kontakta angiven kontaktperson. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C309853". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ystad kommun
(org.nr 212000-1181), https://ystad.se/kulturskolan Arbetsplats
Ystads kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Kontakt
Chef Kulturskolan
Marie Sandvik marie.sandvik@ystad.se 0411-577541 Jobbnummer
9780470