Bildlärare

Profilskolan AB / Grundskollärarjobb / Stockholm
2026-06-27


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Profilskolan är en åk 4-9 skola där:
• Måluppfyllelsen är hög
• Eleverna trivs och känner sig trygga
• Alla elever idrottar och utövar sitt specialintresse på skoltid
• Alla känner alla
• Beslutsvägarna är korta
Vi söker dig som:
• Är legitimerad bildlärare
• Har erfarenhet av att arbeta som lärare
• Har god kommunikationsförmåga med både elever och föräldrar
• Kan bygga goda relationer med elever, föräldrar och kollegor

Till dina arbetsuppgifter hör att arbeta som lärare och vara mentor samt sedvanliga arbetsuppgifter för lärare.
Tjänsten är på 15%.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27
E-post: mikael.hakola@profilskolan.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BILDLÄRARE".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Profilskolan AB (org.nr 556924-7264)
Isafjordsgatan 39 (visa karta)
164 40  KISTA

Kontakt
Rektor
Mikael Hakola
mikael.hakola@profilskolan.se
0735177052

Jobbnummer
9982090

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