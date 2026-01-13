Bildelsrådgivare till södra Stockholm

Starfinder AB / Maskinreparatörsjobb / Haninge
2026-01-13


Visa alla maskinreparatörsjobb i Haninge, Ödeshög, Hjo, Vadstena, Boxholm eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Starfinder AB i Haninge, Linköping, Jönköping, Askersund, Vetlanda eller i hela Sverige

Publiceringsdatum
2026-01-13

Arbetsuppgifter
I rollen som bildelsrådgivare kommer du att både jobba självständigt och i nära samarbete med resten av teamet. Arbetsuppgifterna kommer främst att bestå av att arbeta med planering och reservdelsförsörjning lagerbeställningar, returer, inventering och godsmottagning. Dessutom kommer du att arbeta med orderplock och inleveranser.

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har:
B-körkort, truckkort är meriterande
Erfarenhet av arbete på lager eller reservdelshantering är meriterande
Erfarenhet av arbete inom fordonsbranschen är meriterande
God dator- och systemvana

Som person är du självständig med god samarbetsvilja, har högt servicefokus samt är effektiv och noggrann i ditt arbete. Det är viktigt att du tar initiativ och har ett strukturerat och flexibelt arbetssätt där verksamhetens gemensamma mål är i fokus. Viktigt är att du gillar högt tempo, är stresstålig och har god förmåga att organisera flera uppdrag samtidigt.

Så ansöker du
Låter det intressant? Intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan redan idag. Detta är ett tidsbegränsat uppdrag med goda möjligheter till förlängning.
Har du frågor gällande processen?
Kontakta Frida Eriksson på 076-009 65 02 eller frida.eriksson@starfinder.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Starfinder AB (org.nr 559193-7205)

Kontakt
Frida Eriksson
frida.eriksson@starfinder.se

Jobbnummer
9681456

Prenumerera på jobb från Starfinder AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Starfinder AB: