Bildelsrådgivare till södra Stockholm
Starfinder AB / Maskinreparatörsjobb / Haninge Visa alla maskinreparatörsjobb i Haninge
2026-01-13
, Ödeshög
, Hjo
, Vadstena
, Boxholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Starfinder AB i Haninge
, Linköping
, Jönköping
, Askersund
, Vetlanda
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-13Arbetsuppgifter
I rollen som bildelsrådgivare kommer du att både jobba självständigt och i nära samarbete med resten av teamet. Arbetsuppgifterna kommer främst att bestå av att arbeta med planering och reservdelsförsörjning lagerbeställningar, returer, inventering och godsmottagning. Dessutom kommer du att arbeta med orderplock och inleveranser. Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har:
B-körkort, truckkort är meriterande
Erfarenhet av arbete på lager eller reservdelshantering är meriterande
Erfarenhet av arbete inom fordonsbranschen är meriterande
God dator- och systemvana
Som person är du självständig med god samarbetsvilja, har högt servicefokus samt är effektiv och noggrann i ditt arbete. Det är viktigt att du tar initiativ och har ett strukturerat och flexibelt arbetssätt där verksamhetens gemensamma mål är i fokus. Viktigt är att du gillar högt tempo, är stresstålig och har god förmåga att organisera flera uppdrag samtidigt.Så ansöker du
Låter det intressant? Intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan redan idag. Detta är ett tidsbegränsat uppdrag med goda möjligheter till förlängning.
Har du frågor gällande processen?
Kontakta Frida Eriksson på 076-009 65 02 eller frida.eriksson@starfinder.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Starfinder AB
(org.nr 559193-7205) Kontakt
Frida Eriksson frida.eriksson@starfinder.se Jobbnummer
9681456