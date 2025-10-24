Bild och hemkunskapslärare 70-85% Fröviskolan 7-9
2025-10-24
Fröviskolan 7-9 söker nu en utbildad lärare i tyska på 50%.
Skolan är en kommunal skola. I dagsläget går ca 240 elever och cirka 30 pedagoger. Skolan har en komplett elevhälsa och en aktiv ledning.
Du kommer tillhöra ett av skolans tre fantastiska arbetslag.Publiceringsdatum2025-10-24Arbetsuppgifter
Tjänsten under vårterminen kommer att vara uppdelad i två delar:
Bild 70% + mentor denna tjänst är en tillsvidare tjänst. Här kommer du undervisa alla elever på skolan. Lektionerna är 60 min långa och i helklass.
Hem och konsumentkunskap 15% vikariat vårterminen 2025 eventuell förlängning. Du kommer undervisa en klass som är uppdelad i hälften, två pass i veckan.
Du förväntas undervisa 5 dagar i veckan men vissa dagar är betydligt kortare.Kvalifikationer
Vi söker dig som utifrån följande prioritering:
* Utbildad lärare i bild eller hem och konsumentkunskap
* Personlig lämplighet
* Erfarenhet av att arbeta inom skola
* Du behöver vara självgående, driven och engagerad. Vi vill ha dig som skapar ett lustfyllt lärande och är mån om att eleverna ska må bra och utvecklas.
ÖVRIGT
Fackliga företrädare nås via kommunens växel, tfn 0581-810 00.
Lindesberg kännetecknas av en positiv och stark framtidstro. Vi investerar för framtiden och vill växa. Vi söker engagerade medarbetare som vill vara med och utveckla Lindesberg. Samverkan är ett honnörsord och vi vill stärka det i varje del av vår organisation. Idag arbetar ca 2 100 medarbetare med olika uppdrag för att ge invånarna god service med hög kvalitet. Välkommen att utvecklas vidare med oss! Ersättning
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BUN:A 2025/74". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lindesbergs kommun
(org.nr 212000-2015) Arbetsplats
Lindesbergs kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Samuel Klingberg samuel.klingberg@lindesberg.se 0581-83324 Jobbnummer
9572095