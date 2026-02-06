Bilbolaget i Umeå söker däcksäsongspersonal!
2026-02-06
Bilbolaget har funnits sedan 1932 och verkar inom en rad olika områden inom bilägande samt är Norrlands ledande återförsäljare av Volvo, Renault, Dacia, Ford, Polestar, Lynk & Co och begagnat. Vi säljer personbilar och transportbilar, har hyrbilsverksamhet, verkstad, däckhotell, erbjuder tankning, tvätt och laddning samt har välsorterade bildelsbutiker. Bilbolaget har ca 500 medarbetare och finns på 15 orter i Norra Sverige.
Bilbolaget Nord är ett bolag inom Persson Invest koncernen. Persson Invest är ett familjeägt bolag med verksamheter inom personbilar, lastbilar och bussar, skog, hyvlerier, fastigheter samt förnybar energi. Persson Invest omsätter 8,5 miljarder och har 1494 medarbetare.
Bilbolaget i Umeå söker säsongspersonal under däcksäsongen!
Vi söker nu personer för säsongsarbete inför den kommande däcksäsongen.
Tjänsten inleds i början av april och sträcker sig över en period på cirka 4-6 veckor, beroende på väderförhållandena. Det kan även förekomma övertidsarbete på vardagar, vilket innebär att vi söker flexibla och engagerade medarbetare som är beredda att arbeta extra vid behov.
Vi söker personal för följande tjänster:
- Truckförare
- Hjulskiftare
- Administratör
Du som söker
Du har förmågan att arbeta effektivt och noggrant under tidspress. Du är serviceinriktad och har en positiv attityd. Erfarenhet av däckbyte är meriterande, men inte ett krav. B-körkort är ett krav.
OBS! Vänligen ange vilken roll du söker i din ansökan!
Bilbolaget strävar efter jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund.
Ansökan sker löpande med urval och intervjuer.
Ev frågor skickas via mail till rekryteringsansvarig Gustav Köpsén via mail gustav.kopsen@bilbolaget.com
eller via telefonnr 090-17 71 33
Timlön
Timlön Så ansöker du
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/5".
Detta är ett deltidsjobb.
Bilbolaget Nord AB (org.nr 556052-5692)
Bilbolaget Nord, Servicemarknad, Umeå
Gustav Köpsén 090-177133
Gustav Köpsén 090-177133 Jobbnummer
