Biladministratör med ekonomistöd
BilByter Hyrbilar i Östergötland AB / Administratörsjobb / Linköping Visa alla administratörsjobb i Linköping
2026-07-01
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Om BilByter
BilByter söker en engagerad och motiverad biladministratör som vill bli en del av vårt team.Publiceringsdatum2026-07-01Om tjänsten
Ditt huvudsakliga ansvar kommer att vara biladministration, samtidigt som du vid behov stöttar ekonomiavdelningen och andra delar av verksamheten.
Vi söker dig som tycker om att lära dig nya saker, anpassar dig snabbt till nya utmaningar och vill utveckla nya kunskaper. Vi är främst intresserade av att hitta rätt person – någon med rätt inställning, nyfikenhet och vilja att lära sig.
Ett stort intresse för teknik, AI, automatisering eller digitalisering är meriterande.Dina arbetsuppgifter
Biladministration från försäljning till leverans.
Fordonsregistrering.
Fakturering av fordonsförsäljning.
Administration av finansiering och leasing.
Dokumenthantering och uppföljning.
Administration i Kobra.
Stöd till säljavdelningen.
Administrativt stöd till ekonomiavdelningen, bland annat:
Leverantörsfakturor.
Kundfakturor.
Enklare kontoavstämningar.
Övriga administrativa arbetsuppgifter.
Bidra till utveckling och förbättring av administrativa processer.
Vi söker dig som
Har lätt för att lära dig nya arbetsuppgifter, system och processer.
Är flexibel och tycker om att ta på dig nya ansvarsområden i takt med att rollen utvecklas.
Har god datorvana och tycker om att arbeta med teknik.
Har ett intresse för AI, automatisering, digitalisering eller att hitta smartare arbetssätt.
Är öppen för att förbättra befintliga processer och bidra med nya idéer.
Har goda kunskaper i Microsoft Office, särskilt Excel.
Meriterande
Tidigare administrativ erfarenhet.
Grundläggande kunskaper inom ekonomi eller redovisning.
God systemvana och ett stort tekniskt intresse.
Intresse för AI, automatisering, teknik och digitalisering.
Goda kunskaper i Microsoft Excel (t.ex. pivottabeller, Power Query eller liknande) är ett plus.
Vi erbjuder
Möjlighet att utvecklas inom både biladministration och ekonomi.
Möjlighet att arbeta inom flera olika delar av verksamheten.
Möjlighet att vara med och utveckla våra arbetssätt genom teknik, digitalisering och processförbättringar.Så ansöker du
Skicka din ansökan, inklusive CV och ett kort personligt brev, till elle-maicambrey@hotmail.com
Vi söker någon som kan börja så snart som möjligt och kommer därför att behandla ansökningar löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: elle-maicambrey@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare BilByter Hyrbilar i Östergötland AB
(org.nr 556734-8247), https://bilbyter.se/
Bonnorpsgatan 4 (visa karta
)
582 73 LINKÖPING Arbetsplats
Bilbyter AB Kontakt
Ekonom
Elle Cambrey elle-maicambrey@hotmail.com 0793122145 Jobbnummer
9988166