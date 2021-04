Biladministratör - Svensk Autorekrytering AB - Administratörsjobb i Malmö

Svensk Autorekrytering AB / Administratörsjobb / Malmö2021-04-122021-04-12Är du en serviceinriktad, stresstålig och noggrann person som har intresse för bilar?Då är detta chansen för dig!Just nu söker vi för kunds räkning en administartiv stjärna.Du kommer att ha många kontaktytor runt om i organisationen och varierande arbetsuppgifter under en dag. Därför är det viktigt att kunna ha många bollar i luften.Dina arbetsuppgifter som en biladministratör består i att:Vara i kontakt med leverantören av bilar.Sköta leasingavtal, offertbegäran, genomgång av offerter och beställning av nya bilar.Administrera inkommande bilar- avtal- kunder.Viss ekonomiadministration.Vanligt förekommande administrativa uppgifter.Din ProfilFör att lyckas i den rollen ser vi gärna att du har tidigare erfarenhet av att jobba inom administration. Vi ser det som ett stort plus att du har intresse för bilar. Vi söker dig som är serviceinriktad, strukturerad, noggrann och har en god kommunikativ förmåga. Det är även viktigt att du snabbt kan komma in i nya arbetsuppgifter, är stresstålig och att du behärskar både svenska och engelska i tal och skrift.Vi är Sveriges enda bemannings- och rekryteringsföretag nischat inom motorbranschen. Vi hittar snabbt rätt kompetens - från verkstadsgolv till ledande positioner.Sedan 2005 har vi på Autorekrytering matchat människor med rätt jobb inom motorbranschen. Vi finns när du behöver driven och kunnig personal. Oavsett om det gäller rekrytering eller tillfällig förstärkning hjälper vi dig att hitta rätt.Autorekrytering finns i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi utför uppdrag i hela Sverige.KontaktuppgifterFrågor om tjänsten och processen besvaras av Autorekrytering och ansvarig rekryterare Rebecka.fihn@autorekrytering.se Intervjuer sker löpande så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.Varmt välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2021-05-12Svensk Autorekrytering AB5685438