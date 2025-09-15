Bid Manager till Axentia
Strukturerad. Lösningsorienterad. Och nyfiken på teknik som gör skillnad - världen över.
Axentia är ett svenskt teknikbolag med global räckvidd. Våra avancerade, batteri- och solcellsdrivna displaysystem används i kollektivtrafiksystem i flera europeiska länder - och efterfrågan växer snabbt.
Nu söker vi en erfaren Bid Manager som vill ta en central roll i vårt arbete med upphandlingar - i ett bolag där affär, innovation och samhällsnytta går hand i hand.
Hos oss får du arbeta i en vardag där detaljerna är viktiga, men utvecklingen framåt är minst lika självklar. Du blir en viktig del av ett team där vi kombinerar struktur och precision med framåtrörelse och värme.
Om rollen
Som Bid Manager blir du en del av vårt affärsstödsteam, där du tillsammans med en kollega har ett gemensamt ansvar för anbudsprocesserna. Du leder, strukturerar och koordinerar arbetet från inkommande förfrågan till färdigt anbud - i nära samarbete med sälj, utveckling, ekonomi och andra delar av verksamheten.
Ditt uppdrag handlar om att:
-
Driva anbudsprocesser inom offentlig sektor, med fokus på kvalitet och efterlevnad
-
Samla in och strukturera information från olika interna funktioner
-
Tolka kravspecifikationer och omsätta dem till genomförbara interna leveranser
-
Säkerställa att alla delar av anbudet håller hög nivå - språkligt, affärsmässigt och strategiskt
-
Ha kontakt med upphandlande myndigheter under hela processen
-
Arbeta med ständiga förbättringar - analysera resultat och utveckla mallar och rutiner
Vi söker dig som...
• har erfarenhet av att arbeta med anbud, upphandling eller liknande affärsstödjande processer - gärna inom teknik, system eller offentlig sektor. Du gillar att ha ordning och reda, men är samtidigt van vid att hantera förändringar, skiftande tempo och många kontaktytor.
Vi tror att du har:
-
Eftergymnasial utbildning inom teknik, ekonomi, juridik eller motsvarande
-
Erfarenhet av anbudsarbete, gärna inom offentlig sektor
-
God förståelse för LOU och andra relevanta regelverk
-
Förmåga att uttrycka dig tydligt i både tal och skrift - på svenska och engelska
-
Vana att arbeta i digitala system som t.ex. CRM, dokumenthantering eller anbudsverktyg
-
Ett lösningsorienterat förhållningssätt och god samarbetsförmåga
Som person är du trygg i din yrkesroll, nyfiken, noggrann och gillar att bidra med både struktur och engagemang.
Om Axentia
Axentia är ett teknikbolag i tillväxt. Vi utvecklar innovativa, hållbara lösningar för kollektivtrafiken - och vi gör det tillsammans. Här möts du av ett engagerat team, korta beslutsvägar och stort utrymme att påverka.
Vi tror på struktur med flexibilitet, hög kompetens med låg prestige och tydliga mål med mycket hjärta. Och vi ser fram emot att välkomna dig in i vårt gäng!Placering: Huvudkontor i Mjärdevi, LinköpingStart: Enligt överenskommelseOmfattning: Heltid
Välkommen med din ansökan - eller hör av dig om du vill veta mer. Vi intervjuer löpande, men under semesterperioden kan återkopplingen dröja något. Tack för din förståelse - vi ser fram emot att höra från dig!
Axentia utvecklar och producerar marknadsledande informationsdisplayer i realtid för kollektivtrafiken. Vi skapar möjligheter för både samhälle och resenärer att röra sig framåt - med hållbara produkter och systemlösningar.
Vi är ett växande företag med hög innovationstakt. Vi utvecklar och producerar både hård- och mjukvara inhouse. Vi är ett kundorienterat företag som kan möta kundernas behov på många olika marknader globalt.
