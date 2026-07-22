BID Manager / Anbudsspecialist till Prezero
Bravura Sverige AB / Marknadsföringsjobb / Örebro Visa alla marknadsföringsjobb i Örebro
2026-07-22
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bravura Sverige AB i Örebro
, Arboga
, Karlskoga
, Köping
, Nacka
eller i hela Sverige
Har du erfarenhet från anbud och offentlig upphandling? Är du driven, strukturerad och har ett strategiskt sinne? Då söker vi dig, som vill vara hjärtat i Prezeros anbudsprocesser och vara med och vinna nya uppdrag. Som BID Manager & anbudsspecialist blir du en nyckelperson i att omsätta affärsmöjligheter till affärer – från analys till inlämnat anbud. Prezero söker nu två nya kollegor. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-07-22Om tjänsten
Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos Prezero Recycling AB.Om företaget
PreZero Sverige är ett avfalls- och återvinningsföretag som ingår i det internationella miljöbolaget PreZero med huvudsäte i Tyskland och verksamhet i elva länder. I Sverige är vi cirka 1 200 medarbetare på drygt 60 orter. PreZero strävar mot att främja varje medarbetares professionella utveckling samtidigt som de stödjer en sund balans mellan arbete och privatliv. Deras företagskultur präglas av en familjär atmosfär och de känner stolthet över att dela visionen om en mer hållbar morgondag.
Hos PreZero blir du en del av ett sammansvetsat anbudsteam där stämningen är öppen, hjälpsam och prestigelös. Du får stort ansvar och verkligt inflytande, inte bara på kalkyler och prissättning utan på hela affären. Det är en unik möjlighet att arbeta nära verksamheten, bidra till strategiska beslut och känna stolthet över att din insats gör skillnad på riktigt.Dina arbetsuppgifter
Som BID Manager / anbudsspecialist på Prezero har du en central roll i att driva anbudsprocessen från start till inlämning och uppföljning. Rollen är verksamhetsnära och innebär mycket dialog med organisationens olika avdelningar – där du fångar upp upphandlingar, kommunicerar förutsättningarna och säkerställer att arbetet rör sig framåt. En stor del av arbetet handlar om att tolka och förstå upphandlingsunderlag enligt LOU. Här väger du juridik, affär och lokala förutsättningar mot varandra: vad är krav, vad går att ifrågasätta och hur ska det tolkas i praktiken utifrån bolagets leveransförmåga. Du fungerar som en brygga mellan underlaget och verksamheten. Du bryter ner krav, strukturerar upp arbetet och tydliggör vad respektive avdelning behöver bidra med. Parallellt utgör kalkyl- och prissättningsarbetet en stor och viktig del, där du tar fram underlag som både är affärsmässigt hållbara och konkurrenskraftiga. I övrigt kommer du att i andra projekt och sammanhang bistå organisationen med statistik och kalkyler.
Bevaka upphandlingar, analysera förfrågningsunderlag och kommunicera dessa vidare i organisationen
Tolka krav enligt LOU och stötta verksamheten i vad som ska levereras
Strukturera, samordna och kvalitetssäkra anbudet från start till inlämning
Ta fram kalkyler och prissättning som en central del av anbudsarbetet
Följa upp anbud och bidra till utveckling av arbetssätt och processer
Stötta och bistå organisationen med statistik och kalkyler
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaperKvalifikationer
Erfarenhet av offentlig upphandling, exempelvis LOU, LUF eller LUK
Erfarenhet av e-upphandlingssystem
Mycket god kommunikativ förmåga i svenska och engelska, både i tal och skrift
Goda kunskaper i Excel eller Google Sheets
Meriterande:
Erfarenhet av anbudsarbete inom miljö-, återvinnings- eller renhållningsbranschen
Vi söker dig som är självgående och tar ansvar för att driva arbetet framåt. Du är bekväm i att ta initiativ, skapa kontakt med olika delar av organisationen och bygga förtroende i dialogen med verksamheten. För att lyckas i rollen behöver du ha ett strukturerat och noggrant arbetssätt, där du har kontroll på detaljer och säkerställer att arbetet blir rätt från början. Du trivs i ett sammanhang där kraven är tydliga och där precision är avgörande, samtidigt som du kan hantera flera parallella processer utan att tappa överblicken. Du har också en analytisk ådra och är bekväm i att tolka komplex information, både juridisk och teknisk. Du kan göra avvägningar, ifrågasätta där det behövs och omsätta krav till praktiska lösningar tillsammans med verksamheten. Rollen passar dig som gillar kombinationen av analys, struktur och samarbete där du både arbetar självständigt och i nära dialog med andra.
PreZero ser på mångfald som en styrka och de strävar efter att skapa en arbetsplats där alla medarbetare känner sig inkluderade och uppmuntrade att bidra. Vi välkomnar således alla sökande oavsett bakgrund och livssituation.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse, omgående Plats: Placeringsorten är flexibel men helst mellersta/södra Sverige. Örebro är ett plus. Lön: Enligt överenskommelse
Vi kommer att genomföra en bakgrundskontroll på kandidater som förväntas erbjudas tjänst hos Prezero.
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig!
📧 info@bravura.se
📞 010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
#Specialist Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7984406-2110916". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bravura Sverige AB
(org.nr 556752-0803), https://ledigajobb.bravura.se
Stockholms Centralstation (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Bravura Jobbnummer
10008848