Biblioteksvärdar till Universitetsbiblioteket
2026-04-21
Sapere Aude - våga vara vis - är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar samhällsviktig kunskap som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och öppenhet och det är nära mellan människor, roller, ämnen och forskning. Grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i Värmland, en naturnära och kulturrik region där vi är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med samhället.
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 18 700 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb
Är du duktig på att ge service till andra, har gott ordningssinne och vill arbeta vid Karlstads/ Ingesunds universitetsbibliotek under tiden du bedriver dina studier? Sök anställning som biblioteksvärd hos oss.Publiceringsdatum2026-04-21Beskrivning
Universitetsbiblioteket är en central resurs för all undervisning och forskning vid Karlstads universitet. Verksamheten omfattar förutom biblioteksverksamhet även skrivhandledning. Biblioteket är i ständig utveckling och söker kontinuerligt nya vägar för att uppnå en effektiv informationsförsörjning till sina målgrupper. Kommunikation och lyhördhet gentemot studenter, lärare och forskare präglar verksamheten vid biblioteket. Musikhögskolan Ingesunds (MHI) bibliotek är en del av Karlstads universitetsbibliotek.
Nu ska ett antal biblioteksvärdar tillsättas vid biblioteket för att bemanna biblioteket under kvällar och helger. Vid MHI kommer biblioteksvärdarna att arbeta vid bibliotekets instrumentutlåning.Dina arbetsuppgifter
Biblioteksvärdarna är studenter som vid sidan av sina studier ska tjänstgöra vid biblioteket under kvällar och helger, respektive tjänstgöra i MHI-bibliotekets instrumentutlåning. Arbetsuppgifterna består i vägledning av studenter och andra besökare, hantering av utlån, reservationer och återlämning i bibliotekets datasystem Koha, uppsättning av böcker samt andra vid biblioteket förekommande arbetsuppgifter. Vid MHI:s bibliotek består arbetsgifterna i att hantera instrumentutlåningen genom att registrera utlån och återlämning i Koha-systemet samt andra vid instrumentutlåningen förekommande arbetsuppgifter.Kvalifikationer
Du ska vara antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå. I första hand kommer du vara aktuell som;
Bedriver heltidsstudier på högskolenivå (6 kap. 2 § högskoleförordningen) och
Fullgjort godkända studier motsvarande minst 60 högskolepoäng samt
Ej påbörjad forskarutbildning
Som biblioteksvärd ska du ha god organisatorisk förmåga, samarbetsförmåga, flexibilitet och noggrannhet samt hög servicenivå. Det är meriterande om du som söker har goda kunskaper i Koha-systemet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Du har även goda kunskaper i såväl svenska som engelska.Anställningsvillkor
Anställningen som biblioteksvärd kommer vara en tidsbegränsad anställning enligt avtal om villkor för tidsbegränsad anställning som studentmedarbetare eller som en särskild visstidsanställning.
Anställningens omfattning är i normalfallet ca 10-15 % av heltid, vilket ungefär motsvarar ett arbetspass om tre timmar en vardagskväll i veckan samt ett pass om fem timmar varannan lördag. Biblioteksvärdarna vid MHI kommer att arbeta dagtid. Arbetets förläggning regleras via ett på förhand uppgjort schema. Andra procentsatser kan förekomma enligt överenskommelse.
Tillträde fr.o.m. terminsstart höstterminen 2026-08-31 t.o.m. terminens slut 2027-01-17, enligt överenskommelse.
Vid anställning enligt avtal om villkor för tidsbegränsad anställning som studentmedarbetare kan anställningen komma att förlängas kommande termin, dock sammanlagt med fyra tillfällen maximalt för en och samma medarbetare enligt 3 §. Anställningstidens längd i respektive anställning kan som längst sammanfalla med längden på den termin som anställningen av viss arbetstagare är avsedd att pågå.
Vid anställning enligt särskild visstidsanställning kan anställningen förlängas upp till maximalt 360 dagar.Så ansöker du
Du ansöker i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska, norska, danska eller engelska är översatta och att din kompetens är dokumenterad på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.
Ansökan ska innehålla:
CV
Personligt brev med beskrivning av dina kvalifikationer i förhållande till arbetsuppgifterna
Kopior av relevanta betyg, examensbevis och intyg
Redogörelse för språkkunskaper
Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.
Ange i din ansökan om du söker till Universitetsbiblioteket i Karlstad eller på Musikhögskolan Ingesund.
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
Ange referensnr: REK2026/111
Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på kau.se/hrs4r.
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
Arbetsgivare Karlstads Universitet
651 88 KARLSTAD
Karlstads universitet / Centrala stödfunktioner / Universitetsbiblioteket
SACO Per Hurtig per.hurtig@kau.se 054-7002335
