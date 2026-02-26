Biblioteksutvecklare
2026-02-26
Sigtuna kommun är en plats med stor spännvidd. Här ryms levande landsbygd, småstad och en internationell flygplats. Ett rikt kulturarv och kulturell mångfald. En stolt historia och stora framtidsplaner. Kanske är det därför drivkraften är så stark att växa, förändras och utvecklas. Det är också därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du del av en trevlig och prestigelös kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfullt. Välkommen hit!
Sigtuna kommuns bibliotek finns på fyra platser: i Märsta, Rosersberg, Sigtuna och Valsta. I slutet av detta år öppnar det nya kulturhuset i Valsta, där biblioteket får en central plats i huset tillsammans med Kultur- och fritidsförvaltningens övriga verksamheter.
Genom att erbjuda litteratur, information och skapa förutsättningar för goda möten, lärande och kreativitet erbjuder biblioteken verktyg för en välfungerande demokrati. Genom ett gott bemötande är biblioteken trygga och välkomnande platser för alla.
Vi söker nu en driven och strukturerad person som ska arbeta med att utveckla och samordna bibliotekets verksamhet för barn och unga. Du kommer att ha en nyckelroll för att samordna, utveckla och organisera denna verksamhet. Genom ditt arbete bidrar du till att stärka drivet i arbetsgruppen kring att väcka läslust och skapa delaktighet för barn och unga.
I arbetsuppgifterna ingår såväl praktiska som strategiska delar.
Rollen innebär att i nära samarbete med biblioteksledningen ansvara för planering och samordning av barn- och ungbiblioteksgruppen. Genom ditt engagemang skapar du förutsättningar för att våra bibliotek ska vara inspirerande och relevanta mötesplatser för barn och unga. Arbetsplatsen är Märsta bibliotek, men tjänstgöring på andra bibliotek ingår. Verksamheten bedrivs alla dagar i veckan och både kvälls- och helgarbete ingår.
I rollen ingår att:
* vara sammankallande och ansvara för möten i barn- och ungbiblioteksgruppen
* följa utvecklingen inom barn- och ungbibliotek vad gäller verksamhetsidéer, metoder och medier
* initiera och följa upp projekt inom läsfrämjande och delaktighet
* planera fortbildning och utbildningsinsatser
* bidra till mediestrategiskt arbete och ingå i bibliotekens mediegrupp
* bygga nätverk och samverka med aktörer i exempelvis kommun, civilsamhälle, näringsliv och region
* delta i det praktiska arbetet i bibliotekens informationsdiskar och övrig barnverksamhet.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Har examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller annan akademiskutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
* Har erfarenhet av att planera och genomföra verksamhet för barn och unga, samt god kunskap om läsfrämjande metoder och barn och ungas delaktighet.
* Har erfarenhet av nätverksbyggande och samverkan med externa aktörer.
* Har mycket goda kunskaper om barn och ungas medievanor och livsvillkor. Du har även hög digital kompetens samt god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet av utvecklingsarbete eller projektledning inom bibliotek och erfarenhet av att planera och genomföra utbildningsinsatser.
* Erfarenhet av mediestrategiskt arbete.
* Utbildning och/eller yrkeserfarenhet från pedagogiskt arbete.
Vi söker dig som är strukturerad och målmedveten, som planerar ditt arbete väl och tar ansvar för att slutföra det du påbörjar. Du är kreativ och tänker gärna i nya banor för att hitta lösningar på utmaningar. Samtidigt är du samarbetsorienterad, prestigelös och bidrar till ett positivt och gemensamt fokus i gruppen.
Varmt välkommen med din ansökan.
ÖVRIGT
Din ansökan gör du enkelt genom att bifoga ditt CV och svara på några urvalsfrågor kopplade till denna tjänst. Vi ber dig dock att inte bifoga personligt brev.
Som anställd i Sigtuna kommun får du ta del av en rad förmåner, bl.a. blir du automatiskt medlem i Personalklubben där du kan delta i olika aktiviteter. Läs gärna mer om våra andra förmåner och hur det är att jobba hos oss i Sigtuna kommun!https://www.sigtuna.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.html
