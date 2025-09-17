Bibliotekspedagog till Tallgårdens bibliotek
Växjö kommun, Kultur- och fritid / Bibliotekariejobb / Växjö Visa alla bibliotekariejobb i Växjö
2025-09-17
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Växjö kommun, Kultur- och fritid i Växjö
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i - idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!Publiceringsdatum2025-09-17Arbetsuppgifter
Tallgårdens bibliotek, en del av Växjö bibliotek, söker nu en kreativ och engagerad bibliotekspedagog som vill göra skillnad på riktigt. Här står mångspråk, integration och barn och unga i centrum, och du får chansen att arbeta i ett sammanhang där kultur möter samhällsutveckling. Vi samarbetar tätt med förskolor, skolor, Medborgarkontoret, föreningar och Röda Korset tillsammans skapar vi en plats där alla känner sig välkomna.
Som bibliotekspedagog blir du en del av vårt team för Barn och unga. Tillsammans utvecklar ni en pedagogisk, inkluderande och inspirerande verksamhet som når ut till hela området.
Rollen som bibliotekspedagog innebär bland annat:
• Skapa och driva uppsökande verksamhet för barn och unga
• Samverka med skolor, förskolor och föreningsliv
• Planera och genomföra program exempelvis språkcaféer för vuxna
• Genomföra läsfrämjande aktiviteter och evenemang
• Utveckla verksamheten med särskilt fokus på yngre barn
• Tjänstgöring i receptionen på stadsbiblioteketKvalifikationer
Vi söker dig som är initiativrik, kommunikativ och pedagogisk, med ett genuint intresse för språk, kultur och integration. Du har förmågan att skapa engagemang och möten som gör skillnad.
Vi ser gärna att du har:
• Relevant högskoleutbildning (t.ex. biblioteks- och informationsvetenskap eller pedagogik)
• Erfarenhet av pedagogiskt arbete
• Kunskap om läsfrämjande metoder
• God digital kompetens
• Flerspråkighet är ett stort plus!
Tjänsten är ett vikariat på ett år med möjlighet till förlängning. Kvällstjänstgöring förekommer och helgtjänstgöring kan förekomma.
ÖVRIGT
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C278671". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662) Arbetsplats
Växjö kommun, Kultur- och fritid Kontakt
Enhetschef
Caroline Svensson 0470-414 46 Jobbnummer
9514388