Bibliotekspedagog/Bibliotekarie
2025-08-20
I Sandviken är världen alltid närvarande. Här känner vi oss hemma och gör varandra bättre. Som anställd på Sandvikens kommun har du ett av Sveriges viktigaste jobb. Därför är det viktigt för oss att du trivs på ditt arbete och att du känner att din arbetsinsats är värdefull för samhället.
Vi tror att vägen för att nå dit är att alla, oavsett om man är chef eller medarbetare, ska sträva efter att göra varandra bättre. För det bästa arbetet gör vi tillsammans. Genom helhetssyn, samverkan, dialog och genom att dra nytta av varandras olikheter. Som arbetsgivare och medarbetare arbetar vi tillsammans för ett långsiktigt och hållbart arbetsliv. Det i sin tur ger en framgångsrik och utvecklande kommun.
När vi gör varandra bättre - gör vi Sandvikens kommun bättre!
Vill du ha en varierad och meningsfull roll där du bidrar till ökad trygghet, delaktighet och gemenskap i ett bostadsområde med utvecklingspotential? Sandvikens folkbibliotek söker nu en engagerad bibliotekspedagog som vill vara med och utveckla en ny träffpunkt i Norrsätra.
Sandvikens folkbibliotek består förutom huvudbiblioteket av fem filialbibliotek i Björksätra, Storvik, Järbo, Åshammar och Österfärnebo. I enheten ingår också Litteraturhuset Trampolin för barn och unga. Biblioteksenheten är en del av kultur- och fritidsförvaltningen som även ansvarar för kulturskola, konsthall, museer, evenemang, föreningsstöd, badhus, idrott och friluftsliv.
Vi erbjuder dig bland annat dessa förmåner:
* semesterväxling
* årsarbetstid
* friskvårdsbidrag
* hälsofrämjande aktiviteter
* extra semesterdagar när du fyller 40 och 50 år
Publiceringsdatum2025-08-20Arbetsuppgifter
Vi söker en medarbetare som vill vara med och göra skillnad! Via ett fyraårigt projekt öppnar vi upp en träffpunkt för barn, unga och vuxna i området Norrsätra.
Träffpunkt Norrsätra är ett samverkansprojekt tillsammans med det kommunala bostadsbolaget och kommunens enhet Spira. Din närmaste medarbetare är områdesutvecklare på Sandvikenhus och ni har ett delat ansvar för hela träffpunkten med stöd av lokal utvecklingsledare från Spira.
I den här rollen får du arbeta nära människor i området och vara med och skapa en positiv förändring i lokalsamhället. Du ansvarar för att planera, samordna, genomföra och följa upp aktiviteter som riktar sig till både barn, unga och vuxna, och du verkar för att träffpunkten i Norrsätra blir en naturlig mötesplats över generationsgränserna. Arbetet sker i nära dialog med boende och i samverkan med andra aktörer, med målet att skapa delaktighet, trygghet och en levande gemenskap.
Bibliotekets särskilda del i samverkansprojektet är, förutom att bygga relationer med de boende i området, att samverka med föreningar och hålla mötesplatsen öppen, att erbjuda efterfrågade biblioteksfunktioner som till exempel möjlighet att boka dator och få hjälp i digitala frågor eller läsa och låna tidningar, böcker eller andra medier.
Som bibliotekspedagog ingår du också i en verksamhetsgrupp för våra filialbibliotek och har ett nära samarbete med övrig personal i biblioteksenheten. Du har ett särskilt ansvar för vanligt förekommande uppgifter på ett bibliotek som till exempel inköp, medieplanering, digital hjälp, öppethållande och läsfrämjande arbete.
För anställningen tillämpar vi projektanställning.
Kvälls- och helgtjänstgöring ingår.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utåtriktad och har ett starkt engagemang för social hållbarhet. Du kan ta egna initiativ och arbeta självständigt men också vara lyhörd för andra och bra på att samarbeta. Du har ett positivt och lösningsinriktat förhållningssätt, tycker om att möta människor, både barn och vuxna, och har en god känsla för service. Erfarenhet av att arbeta i miljöer med kulturell mångfald är en stor tillgång.
Du är en strukturerad person som kan planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt och trivs i en roll där du får både får ta initiativ och vara den som operativt omsätter idéer till konkreta resultat.
Vi vill att du har:
* Examen i biblioteks- och informationsvetenskap, pedagogisk utbildning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
* Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift. Fler språk är meriterande.
* Intresse för litteratur och erfarenhet av läsfrämjande arbete.
* Grundläggande IT-kompetens
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
