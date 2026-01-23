Bibliotekschef
2026-01-23
Högskolan i Skövde är en central och ledande aktör för utbildning, forskning och samverkan som stödjer omställningen för en hållbar framtid - regionalt, nationellt och internationellt. Våra 10 000 studenter och 500 medarbetare skapar förutsättningar för samhällets digitala transformation och hållbar samhällsutveckling genom högkvalitativ utbildning och forskning inom valda områden. Välkommen till ett levande campus mitt i Skaraborg.
Högskolebiblioteket är en avdelning inom Högskolans verksamhetsstöd och en central resurs för informationsförsörjning för studenter och medarbetare. Biblioteket ger stöd i vetenskaplig publicering, informationssökning, informationshantering och akademiskt skrivande. Högskolebiblioteket ansvarar även för ämnet högskolepedagogik. Biblioteket finns på campus och lokalerna utgör en uppskattad och varierad studiemiljö. Samlingarna är koncentrerade kring områdena biovetenskap, handel och företagande, hälsovetenskaper, informationsteknologi samt ingenjörsvetenskap.
Vi söker dig som har förmåga att leda och utveckla medarbetare samt driva det fortsatta utvecklingsarbetet utifrån Högskolans vision och övergripande mål.Publiceringsdatum2026-01-23Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna är både operativa och strategiska och som bibliotekschef har du ansvar för personal, arbetsmiljö, verksamhet och ekonomi. Du är direkt underställd högskoledirektör och ingår i verksamhetsstödets ledningsgrupp där du arbetar med och tar ansvar för högskolegemensamma frågor. Du samverkar också internt i organisationen i olika arbetsgrupper samt ingår i nationella nätverk.
Du leder din arbetsgrupp och driver de processer som finns inom ramen för högskolebibliotekets uppdrag i syfte att möta utbildningens och forskningens behov. Tillsammans arbetar ni för relevant informationsförsörjning liksom undervisning i informationskompetens och akademiskt skrivande som är väl integrerad i högskolans utbildningar.
Ditt ledarskap kännetecknas av kommunikation, delaktighet, utveckling och ansvarstagande för högskolans bästa. Du kommer ha en betydelsefull roll i att utveckla ditt verksamhetsområde i frågor som bland annat rör medie- och informationskunnighet och framtida bibliotekssystem. Andra viktiga utvecklingsområden gäller öppen tillgång till forskningsresultat och stöd för hantering av forskningsdata samt fortsatt utveckling av högskolepedagogik.
Vi söker dig som har:
• Akademisk examen på lägst kandidatnivå eller motsvarande inom för anställningen relevant ämnesområde
• god kommunikativ förmåga i tal och skrift, både på svenska och engelska
• dokumenterad god samarbetsförmåga.
Vi kommer också att värdera följande bedömningsgrunder vid anställningen:
• Dokumenterad erfarenhet som chef/ledare
• god erfarenhet av att leda och utveckla verksamhet
• god erfarenhet av och kunskap om biblioteksverksamhet, gärna vid högskola/universitet
• god förmåga att etablera, utveckla och bibehålla nätverk
Anställningsform: Anställningen är en tillsvidareanställning. Högskolan kan komma att tillämpa sex månaders provanställning.
Omfattning: 100 %
Sista ansökningsdatum: 15 februari 2026
Diarienummer: Ref nr HS 2026/52
Tillträde: Maj 2026 eller enligt överenskommelse
Kontaktuppgifter: Upplysningar om anställningen lämnas av tf. högskoledirektör Nils Svensson. Facklig information lämnas av Anders Johansson (Saco-S) eller Sonja Nohlgren (ST). Samtliga personer nås via Högskolans växel 0500-44 80 00.Så ansöker du
Till din ansökan ska följande dokument bifogas:
• Personligt brev
• CV med personuppgifter, examina, övriga utbildningar, tidigare anställningar och annan relevant erfarenhet
• Intyg/betyg och övriga dokument som styrker din ansökan Ersättning
