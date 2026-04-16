Biblioteksassistent till Campus Gotland sommaren 2026
Universitetsbiblioteket är en integrerad del av Uppsala universitet. Vi tillhandahåller informationsresurser för forskning, undervisning och lärande vid universitetet. Vi utvecklar och tillgängliggör våra samlingar på nya sätt, bland annat genom digital publicering och digitalisering. Vi vill vara ett internationellt föredöme i att erbjuda studie- och forskarmiljöer, såväl fysiska som digitala. Universitetsbiblioteket har ca 170 anställda med bred kompetens inom flera yrkeskategorier. Läs mer om Uppsala universitetsbibliotek.
Almedalsbiblioteket är ett integrerat folk- och universitetsbibliotek i Visby, som har som uppdrag att erbjuda hela det gotländska samhället en fullständig biblioteksservice samt svara för vetenskaplig informationsförsörjning till studenter och anställda på Uppsala universitet Campus Gotland. Almedalsbiblioteket ingår som ett av elva campusbibliotek inom Uppsala universitetsbibliotek och ett av tio folkbibliotek på Gotland.
Vill du jobba med engagerade kollegor på en intressant arbetsplats? Uppsala universitetsbibliotek på Campus Gotland söker nu en biblioteksassistent som kan jobba i sommar.Publiceringsdatum2026-04-16Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är tjänstgöring i informationsdisken på Almedalsbiblioteket. Där möter du både studenter, forskare och allmänhet. Du är bibliotekets och universitets ansikte utåt och vi förutsätter att du gillar att möta människor och sätta användarna i fokus.
Det ingår även administrativt arbete så som bokuppsättning och andra biblioteksrelaterade uppgifter.
Dina arbetstider är anpassade efter bibliotekens öppettider. Arbetet är på plats vilket förutsätter att du har boende på Gotland under anställningstiden.
Kvalifikationskrav
För att bli aktuell för anställningen ska du:
kunna arbeta hela den aktuella perioden i sommar, 29 juni - 24 juli.
Ha erfarenhet av servicearbete som inneburit personlig kontakt ansikte mot ansikte med användare eller kunder.
ha goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet. Du är serviceinriktad, gillar att möta människor och sätter användaren i fokus. Du har omdöme, är ansvarstagande, noggrann och strukturerad. Du har god samarbetsförmåga samtidigt som du har förmåga att självständigt ta initiativ
Önskvärt/meriterande i övrigt
Det är meriterande om du:
har erfarenhet av arbete på Uppsala universitetsbiblioteks informationsdiskar på Campus Gotland
har erfarenhet av arbete i någon av Uppsala universitetsbiblioteks informationsdiskar mer än en termin
studerar eller har studerat biblioteks- och informationsvetenskap
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad mellan perioden 29 juni - 24 juli. Omfattningen är 75%. Placeringsort: VisbySå ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och svar på frågorna hur du uppfyller kraven i annonsen. Examensbevis, betyg och andra intyg som du önskar åberopa bör också bifogas.
Upplysningar om anställningen lämnas av: Avdelningschef Rikard Jennische, rikard.jennische@ub.uu.se
, 073-469 75 45
I denna rekrytering har vi ersatt det personliga brevet med frågor som du besvarar i samband med din ansökan. Svaren kommer att användas som en del i urvalsprocessen.
Välkommen med din ansökan senast den 27 april 2026, UFV-PA 2026/1131.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-27
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Universitet
http://www.uu.se/jobb/
Box 510 (visa karta
)
751 20 UPPSALA
Uppsala universitet, Universitetsbiblioteket, Almedalsbiblioteket
Avdelningschef
Rikard Jennische rikard.jennische@ub.uu.se 018-4714553
