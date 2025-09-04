Biblioteksassistent med teckenspråks- och dövblindtolkserfarenhet
2025-09-04
Svalövs kommun - med ett strategiskt läge inom familjen Helsingborg - erbjuder närhet, optimism och ett gynnsamt klimat för arbete och liv. Bra kommunikationer gör det lätt att arbetspendla. Här bor ca 14 500 invånare.Publiceringsdatum2025-09-04Arbetsuppgifter
Vi letar efter en engagerad biblioteksassistent för en tjänst på 60 procent i Svalövs kommun!
Uppdraget innebär att vara bibliotekets kontaktperson vid filialer i två av kommunens byar, med uppgifter som bokinköp, ankomstregistrering och gallring av bokbeståndet. Du kommer även ha den övergripande kontakten med skola, fastighetsskötare, föreningsliv, evenemangsaktörer och övriga bibliotek i Familjen Helsingborg gällande filialerna. Framför allt kommer du få ansvar för uppstart av cirklar för hörselskadade/döva och dövblinda
Utöver detta kommer uppdraget innefatta:
* Ansvar för att på bästa sätt marknadsföra och utveckla filialverksamheten vid din enhet.
* Samverkan tillsammans med övrig personal på skolan för att tillsammans öka läskunskap och utlåning.
* Anordna eventuell lovverksamhet vid filialen.
* Bemanna biblioteksdisken och ge service till besökare.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete i biblioteksfilialer och kundservice. Du har utbildning och erfarenhet av teckenspråk för hörselskadade, döva och dövblinda.
Då du främst kommer arbeta med människor är stor social kompetens och personlig lämplighet kvalifikationer som väger tungt.
I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande. En ansökan till Svalövs kommun är en allmän handling. Information om hur vi hanterar dina personuppgifter hittar du på vår hemsida www.svalov.se.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
