Biblioteksassistent
Bollnäs Kommun / Assistentjobb / Bollnäs
2025-09-02
eller i hela Sverige
Publiceringsdatum2025-09-02
Biblioteken i Bollnäs kommun är öppna mötesplatser för människor oavsett ålder, social, etnisk eller annan tillhörighet och ska ge alla lika tillgång till bibliotekets resurser.
Vårt uppdrag är att verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning samt att stimulera läslust och språkutveckling, med särskilt fokus på barn och unga. Våra bibliotek är också centra för kulturella upplevelser. Biblioteken i Bollnäs kommun består av huvudbiblioteket samt två filialbibliotek.
Vi söker en vikarierande Biblioteksassistent i tre månader som kan börja senast 2025-10-01.
Rekrytering sker löpande och förutsätter godkännande av förvaltningschefDina arbetsuppgifter
Som biblioteksassistent är du delaktig i bibliotekets verksamhet genom bland annat dagligt arbete i receptionsdisken, där du möter både barn och vuxna. För att trivas hos oss ska du tycka om att möta och vägleda besökare av alla åldrar, bakgrunder och skiftande livssituationer. Du är lyhörd för vad olika biblioteksbesökare behöver hjälp med och anpassar servicenivån på ett pedagogiskt sätt. Du behöver klara en del fysiska arbetsmoment och emellanåt hög arbetsbelastning.
Tjänsten innebär också att vara en viktig kugge i bibliotekets mediehantering, som bokuppsättning, uppackning, utrustning och posthantering.Kvalifikationer
Vi söker dig som har lägst gymnasiekompetens, gärna i kombination med någon form av eftergymnasial utbildning. Du har arbetslivserfarenhet av att ge service i möte med människor, gärna barn och unga. Du har intresse för kultur och litteratur.
Som person är du positiv, flexibel och kreativ. Emellanåt är arbetsbelastningen hög och därför behöver du kunna hantera stress. I arbetet förekommer lättare fysisk belastning.
Om Bollnäs kommun
Som medarbetare i Bollnäs kommun arbetar med det som är viktigt på riktigt - och tillsammans skapar vi bra dagar för de cirka 27 000 Bollnäsbor som är beroende av vårt arbete. Hos oss får du stolta kollegor som med arbetsglädje utvecklar Bollnäs långsiktigt och hållbart. I vår kommun, med över 400 föreningar, ett kulturutbud över det vanliga och en närhet till landsbygd, stad och fjäll får du ett liv där det är enkelt att få vardagen att gå ihop.
Välkommen till Bollnäs, hjärtat av Hälsingland! Ersättning
Så ansöker du
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/218". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bollnäs kommun
(org.nr 212000-2361) Arbetsplats
Kommunstyrelseförvaltningen, Kulturenheten, Bollnäs bibliotek med filialer Kontakt
Peter Hirseland 0278-25000 Jobbnummer
9486604