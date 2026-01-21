Bibliotekarie till Tyresö bibliotek
2026-01-21
Vad vi gör och vill
I Tyresö kommun finns tre bibliotek.
Biblioteken är belägna i Tyresö centrum, Trollbäcken och Tyresö strand och vi är idag 17 medarbetare. Barn och unga är en prioriterad målgrupp i kultur- och fritidsförvaltningen i Tyresö kommun och vi samarbetar med Barn- och utbildningsförvaltningen med skolbiblioteken. Vi har meröppet på två av biblioteken och har även en biblioteksbil.Publiceringsdatum2026-01-21Om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Schemalagd helg- och kvällstjänstgöring ingår.
Dina arbetsuppgifter, förutom att bemanna våra bibliotek och möta besökare, blir att fokusera på
samarbetet med våra skolor och till viss del även hjälpa till ute på en del skolbibliotek.
Du kommer att delta i planeringen och genomförandet av intressant och angelägen verksamhet för våra kommuninvånare på biblioteket. Du kommer att ha fasta arbetsuppgifter men har även möjlighet att prova på andra uppgifter som du finner intressanta.
Vem är du?
• Du har examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarande.
• Du har erfarenhet av arbete på folk- och skolbibliotek.
• Du ska kunna uttrycka dig väl, såväl muntligt som skriftligt.
• Du har god kännedom om barn- och ungdomslitteratur.
Som person behöver du kunna arbeta självständigt, vara initiativtagande och flexibel. Du ska ha god samarbetsförmåga och vara serviceinriktad vilket behövs i mötet med besökare och samarbeten inom och utanför biblioteken.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du kompletterar den övriga arbetsgruppen.
Välkommen med din ansökan
Varmt välkommen med din ansökan senast 9 februari 2026. Intervjuer kan ske löpande. Har du några frågor? Kontakta oss via mejl eller telefon:
Bibliotekschef, Petra Rolfsdotter Ericsson, petra.rolfsdotter@tyreso.se
, 08-578 275 51
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna finner du här https://www.tyreso.se/arbetstagarorganisationer.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.tyreso.se/jobba-hos-oss.html.
Tyresö är nära. Nära storstad, skog och skärgård, 20 minuter från Stockholm city. Tyresö kommun som arbetsplats kännetecknas av fokus på resultat, engagemang och nära ledarskap. Vi gör skillnad i Tyresöbornas vardag. Bli en av oss här trivs nya tankar!
Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för bibliotek, fritidsgårdar samt konst- och kulturarrangemang. I vårt uppdrag ingår också kulturskola, föreningsstöd, naturskola samt drift av idrotts- och fritidsanläggningar. Verksamheterna bidrar till utveckling, delaktighet och meningsfull fritid för våra invånare. Vi som arbetar här har alltid individen i fokus och samverkar för att uppnå bästa resultat. Som medarbetare hos oss skapar du mervärde och livskvalitet för Tyresöborna.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer. Ersättning
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-09
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/9". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tyresö kommun
(org.nr 212000-0092) Kontakt
Petra Rolfsdotter Ericsson +46857827551 Jobbnummer
