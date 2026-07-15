Bibliotekarie till Södra Skärgården
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Kulturförvaltningen verkar för ett brett konst- och kulturliv för alla att delta i. Vi arbetar för en hållbar och öppen stad som sätter kulturen och konsten i centrum.
Kulturförvaltningen har cirka 800 anställda som huvudsakligen verkar inom bibliotek, kulturhus, museer och övriga kulturverksamheter.Publiceringsdatum2026-07-15Om tjänsten
Södra Skärgårdens bibliotek ligger på Styrsö och ger service till skärgårdens närmare 5 000 invånare. Biblioteket bemannas av två bibliotekarier och ingår i en enhet tillsammans med Askims och Högsbo bibliotek. Här får du arbeta nära både kollegor och invånare i en verksamhet där relationer, delaktighet och lokalt engagemang är viktiga delar av uppdraget.
Som bibliotekarie på Södra Skärgårdens bibliotek arbetar du både självständigt och tillsammans med din kollega för att utveckla och bedriva biblioteksverksamhet för barn, unga och vuxna. Du har ett särskilt ansvar för verksamheten riktad till barn och unga och arbetar med läsfrämjande insatser, programverksamhet och andra aktiviteter som stärker bibliotekets roll som mötesplats. En viktig del av uppdraget är att involvera skärgårdens invånare i planering, genomförande och utvärdering av verksamheten. Du möter besökare i det dagliga biblioteksarbetet, förmedlar litteratur och kulturupplevelser samt vägleder i användningen av bibliotekets digitala tjänster.
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning på 100% fram till 2027-06-29. Arbetet är förlagt till dag-, kvälls- och helgtid enligt schema. Vid behov kan tjänstgöring även förekomma på andra bibliotek inom enheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Examen i biblioteks- och informationsvetenskap
God vana att använda och vägleda andra i digitala tjänster
God förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av biblioteksarbete inom folkbibliotek
Erfarenhet av arbete med barn och unga
Vem trivs i rollen?
Du samarbetar väl med andra genom att lyssna, visa intresse och bidra till ett respektfullt arbetsklimat. Du har ett serviceinriktat förhållningssätt och möter besökare på ett lyhört och positivt sätt, med fokus på att förstå behov och hitta lösningar. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och har förmåga att självständigt fatta beslut inom ramen för ditt uppdrag och driva arbetet framåt. Samtidigt är du nyfiken och bidrar gärna med nya idéer och perspektiv som utvecklar verksamheten. Du ser möjligheter där andra ser hinder och omsätter dina idéer i praktiken på ett sätt som skapar värde för bibliotekets besökare och verksamhet.Övrig information
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt för att motverka diskriminering. Vi värnar om våra medarbetares hälsa och erbjuder bland annat friskvårdsbidrag, rabatterade träningskort och cykelförmån. Vi har rökfri arbetstid.
Vi rekryterar utifrån en kompetensbaserad rekryteringsprocess för att säkerställa en rättvis och jämlik rekrytering. I denna rekrytering använder vi inte personligt brev. Du kommer i stället att besvara frågor kopplade till tjänstens krav och kompetenser för att säkerställa en rättvis, normkritisk och träffsäker process.
Intervjuerna är planerade till vecka 33 och 34. Till din intervju behöver du ta med giltig identitetshandling (pass/nationellt ID) och vid behov bevis på uppehållstillstånd. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt din rätt att arbeta i Sverige.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och undanber oss därför ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Kulturförvaltningen Jobbnummer
10002980