Bibliotekarie till skolområde Lövgärdet
Göteborgs kommun / Bibliotekariejobb / Göteborg Visa alla bibliotekariejobb i Göteborg
2025-08-14
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Härryda
, Tjörn
, Alingsås
, Orust
eller i hela Sverige
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och Kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg.Publiceringsdatum2025-08-14Arbetsuppgifter
I skolområde Lövgärdet har vi tre skolor: Rävebergsskolan F-3, Tretjärnsskolan, F-3 och Lövgärdesskolan 4-9. Vi har dessutom en anpassad grundskola F-3 och än särskild undervisningsgrupp 4-9.
Vi har på våra skolor arbetat i flera år för att främja läskultur och i din roll som bibliotekarie är du en oerhört viktig resurs i det fortsatta arbetet. Vi har tre bibliotekarier i området, där var och en har ansvar för en av skolorna.
En av våra bibliotekarier går på föräldraledighet i höst och vi söker nu en vikarie till den tjänsten, som främst är placerad på Lövgärdesskolan.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat att:
• Driva skolbiblioteken, tillsammans med dina kollegor, och utveckla bibliotekens pedagogiska verksamhet så att det blir en lustfylld plats dit eleverna vill gå för att läsa och lära.
• Hålla dig à jour med utgivning och bestånd. En central arbetsuppgift är att kontinuerligt inspirera våra elever kring böcker och läsning, där det spontana mötet är väldigt viktigt.
• Ta en aktiv del i skolområdets verksamhetsutveckling när det gäller att stärka elevernas språkliga kompetens.
• Arbeta läsfrämjande både på egen hand och i samarbete med skolområdets övriga pedagogiska personal. Det inkluderar exempelvis att hålla i läsgrupper och boksamtal med elever, samt andra aktiviteter för att väcka och stärka elevernas läslust.
• Vägleda elever i informationssökning och källkritik.
• Arbeta för att elevernas delaktighet gällande skolbibliotek ska öka.
Du arbetar med att stärka elevernas läsengagemang och läsförmåga genom läsfrämjande och språkutvecklande arbetssätt och aktiviteter, både på egen hand och i samarbete med skolans personal. Du tar fram former för och utvecklar arbetet med att stärka elevernas medie- och informationskunnighet och digitala kompetens. Du planerar och genomför undervisning och handleder elever både i bibliotek och klassrum. Du verkar för att skolbiblioteket är en aktiv del i skolans värdegrundsarbete och demokratiska uppdrag. Du förväntas delta i kompetensutvecklingsinsatser som syftar till att utveckla skolbiblioteksverksamheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskole- eller universitetsexamen inom biblioteks- och informationsvetenskap, eller är utbildad lärare med minst 60hp inom biblioteks- och informationsvetenskap. Du har hög digital kompetens med relevans för arbetsuppgifterna och ett starkt intresse för barn- och ungdomslitteratur.
För att passa i den här rollen behöver du ha ett stort engagemang för barn och unga och deras lärande. Du har även en stark ambition att omsätta forskning och fördjupade ämneskunskaper till välfungerande skolbibliotekspraktik.
Vi söker dig som har en god förmåga att arbeta tillsammans med andra och skapa goda relationer med både elever och kollegor. Du skapar förutsättningar för att lärande ska kunna ske och uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang. Du tar även initiativ och ansvar för att arbetet går framåt oavsett om du arbetar ensam eller tillsammans med andra. Du bidrar med nya idéer och perspektiv och ser ofta mer än en möjlig lösning i olika situationer.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av interna skäl.
ÖVRIGT
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "NC272308". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Kontakt
Rektor
Marika Andersson 031 - 365 20 40 Jobbnummer
9458614