Bibliotekarie till Örebro bibliotek
2025-10-10
Vill du vara med och utveckla bibliotekets läsfrämjande arbete mot barn och unga i Örebro? Sök då tjänsten som bibliotekarie till Brickebackens bibliotek!Publiceringsdatum2025-10-10Om tjänsten
I den här tjänsten ingår du i Örebro bibliotek och kommer utgå från vårt bibliotek i Brickebacken. Tillsammans med en kollega kommer du ansvara för den dagliga driften och bemanningen av biblioteket med allt som hör till. Tillexempel kommer du att ta emot klassbesök, bemanna informationsdisken och hålla i aktiviteter för allmänheten. Det här är tjänsten för dig som trivs med att möta människor, allt från den vana biblioteksbesökaren till den vilsne förstagångsbesökaren!
Fokus i den här tjänsten kommer ligga på läsfrämjande arbete med barn och unga. Du kommer tillexempel vara kontaktperson inom vår läsombudsverksamhet där vi samarbetar med pedagoger på förskolor i området. Vi anordnar även läsfrämjande aktiviteter för allmänheten, allt från pyssel och skapande till sagostund där du gärna får bjuda på dig själv! Du kommer även ingå i samarbete med andra verksamheter i området, så som fritidsgård och ÖBO.
Brickebacken bibliotek har öppet måndag-torsdag. På fredagar och var fjärde helg bemannar du Stadsbiblioteket beläget centralt i Kulturkvarteret. Du har stor möjlighet att själv påverka dina arbetstider utifrån verksamhetens öppettider och behovet i olika projekt du ingår i. Hos oss kommer du till en verksamhet med en stabil grund att utgå från och utrymme för dig själv att utforska samarbetsmöjligheter, testa nya arbetssätt och utveckla vår verksamhet!
Exempel på arbetsuppgifter:
• möta, vägleda och hjälpa bibliotekets användare och besökare
• planera, genomföra och utvärdera läsfrämjande arbete mot barn och unga
• planera, genomföra och utvärdera aktiviteter riktat mot allmänheten
• ansvar för ankomstregistrering av media
• samverka med interna och externa samarbetspartners
Om arbetsplatsen
Örebro bibliotek består av stadsbiblioteket, 5 stadsdelsbibliotek, 4 landsbygdsbibliotek och 2 bokbilar. Sammanlagt är vi uppåt 20 personer som jobbar med verksamheten riktad mot barn och unga. Örebro bibliotek är också en del av Kulturkvarteret i Örebro där stadsbibliotek, kulturskola och konsthall också ingår. Stadsdelsbiblioteket är beläget i Brickebackens centrum, samma byggnad som Brickebackens skola.
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på www.orebro.se/jobb.
Som bibliotekarie hos oss är du en trygg och stabil person som möter våra besökare med professionalitet. Du är lyhörd inför besökarnas behov och då du kommer att hålla aktiviteter behöver du förmåga att tala inför både större och mindre grupper. Du samarbetar bra med andra, både kollegor och externa samarbetspartners, och är inte rädd för att komma med eget driv och idéer kring hur verksamheten kan utvecklas vidare. Du behärskar det svenska språket på så sätt att du kan kommunicera med besökare och övrig personal, samt skriftligt dokumentera det som verksamheten kräver. Då arbetet innefattar arbete i verksamhetssystem krävs god datorvana.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
•
universitetsexamen i biblioteks- och informationsvetenskap eller annan akademisk utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig
Meriterande:
• erfarenhet av arbete som bibliotekarie
• erfarenhet av att leda projekt
• erfarenhet av arbete med barns språkutveckling
• god litteraturkännedom för målgruppen barn och unga
• goda kunskaper i exempelvis finska, somaliska, arabiska eller annat för verksamheten relevant språkTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: vikariat
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde och varaktighet: tillträde enligt överenskommelse, vikariatet sträcker sig 12 månader
Arbetstid: dag, kväll och var fjärde helg
Antal tjänster: 1
Övrig information
Då tjänsten innebär arbete med barn är utdrag ur belastningsregistret ett krav.
Sista ansökningsdag är 2 november.
Sista ansökningsdag är 2 november.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
