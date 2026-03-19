Bibliotekarie till Nynäshamns bibliotek
Brinner du för biblioteksverksamhet och att tillhandahålla en god service? Då behöver vi dig! Välkommen till oss på Nynäshamns bibliotek.

Dina arbetsuppgifter
Du kommer att ha en viktig och central roll med ansvar för kommunikationen utåt då du bland annat sköter bibliotekets hemsida och sociala medier. Du har vana av att skapa affischer, flyers och foldrar och har lätt att följa grafiska profiler. Utöver sedvanliga arbetsuppgifter som passtjänstgöring och bokuppställning med mera kommer du att ha eget ämnesansvar och ansvara för e-biblioteket Biblio. Du kommer till en varm och vänlig arbetsplats med ett trevligt gäng som alltid vill leverera och vara behjälpliga mot såväl besökare som varandra.
Om arbetsplatsen
Barn- och utbildningsförvaltningen omfattar förskolor, grundskolor, anpassad grundskola och kultur och fritid. Inom avdelningen kultur och fritid finns kommunens fritidsgårdar, kulturskola, idrottsanläggningar och biblioteken.
Nynäshamns bibliotek har med sina två filialer och bokbuss 16 anställda bibliotekarier, biblioteksassistenter och litteraturpedagoger samt en kultursekreterare som ansvarar för konsthall, kommunens konstsamling och ett bild- och folkrörelsearkiv. Detta gör biblioteket till en central kulturaktör i kommunen.
Nu söker vi en bibliotekarie på heltid till huvudbiblioteket i Nynäshamn. Även om huvudplaceringen är i tätort Nynäshamn kommer du även att tjänstgöra på bokbussen och filialerna. På så vis får du arbeta i en omväxlande miljö med allt vad det innebär med stad och landsbygd och dess olika förutsättningar till att nå bibliotekets målgrupper.
Biblioteket är just nu i ett förändringsarbete där befintliga lokaler kommer att renoveras och moderniseras med mål att vara en ännu mer välkomnande och tillgänglig plats för besökarna. Helt enkelt en spännande tid med många möjligheter.
Det här söker vi hos dig
För att lyckas i rollen har du:
• Examen inom biblioteks- och informationsvetenskap
• Erfarenhet från arbete på folkbibliotek
• Goda IT-kunskaper
• Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
• Arbetat med Quria, Axiell Arena samt Biblio
• Arbetat i bildredigeringsprogram
• Arbetat inom en politiskt styrd organisation
• B-körkort och bil
Personliga egenskaper vi letar efter
Då biblioteket är i en förändringsprocess behöver du vara en flexibel person som snabbt kan ändra synsätt och se nya möjligheter. Det är viktigt att du är en självgående person som strukturerar ditt arbete och driver processer. Du är lugn och vänlig och vill hjälpa till och du har en god serviceanda. Personlig mognad är av vikt och du klarar av att hantera olika situationer.
Det här erbjuder vi dig
• Hos oss får du göra skillnad i människors liv. Här har du nära till din chef och dina kollegor, påverkan och beslut.
• Nynäshamn är en lugn och trygg kommun. Tryggheten finns även i våra team - vi är prestigelösa, uppmuntrar och backar upp varandra när det behövs.
• Nynäshamns kommun är en del av Sveriges starkaste tillväxtregion. Vår resa ger dig möjlighet till utmaningar och varierande arbetsuppgifter.
• Vi erbjuder fri tillgång till gym. Du får även friskvårdstimme eller friskvårdsbidrag.
• Du har möjlighet till semester- och pensionsväxling.
• Vi har en aktiv personalförening där du kan hyra stugor i fjällen och i skärgården. Du kan också delta i olika aktiviteter som till exempel padel, kajak och ridning.
Vår rekryteringsprocess
Vi tillämpar löpande urval och använder en kompetensbaserad rekryteringsmetod för en rättvis och objektiv bedömning. Mångfald är en tillgång, och vi välkomnar alla sökande. Nynäshamns kommun har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen. Provanställning kan komma att tillämpas.
Vissa tjänster kan kräva utdrag ur belastningsregistret.
Vi ser fram emot din ansökan och hoppas att du vill bli en del av vårt team!
Information om tjänsten
Tillträde: enligt överenskommelse men ett snabbt tillträde är möjligt.
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: Heltid
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: KFN/2026/0084/023 Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nynäshamns kommun
(org.nr 212000-0233), https://www.nynashamn.se/ Kontakt
Rektor, Tf enhetschef biblioteket
Kenneth Burman Kenneth.burman@nynashamn.se 08-520 735 85 Jobbnummer
9808363